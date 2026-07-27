Deadpool na Comic-Conie. Ryan Reynolds pokazał kulisy swojej tajnej wizyty

Ryan Reynolds opublikował nagranie zza kulis swojego niespodziewanego pojawienia się podczas tegorocznego Comic-Conu w San Diego. Aktor, przebrany za Deadpoola, wmieszał się w tłum fanów na terenie konwentu, nie zdradzając swojej tożsamości.
Reynolds zwrócił się do fanów Reynolds
dołączył opis: To fani sprawili, że Deadpool mógł zaistnieć tyle lat temu. Wczoraj, 10 lat po premierze pierwszego filmu i dokładnie dwa lata po "Deadpool & Wolverine", miałem ogromne szczęście znaleźć się z wami na Comic-Conie. To właśnie wasza bezkompromisowa pasja daje tyle radości temu światu.
W opublikowanym materiale znalazło się także nagranie z panelu Marvel Studios w Hali H, podczas którego Robert Downey Jr.
zwrócił się do Reynoldsa
ze sceny, żartobliwie pytając: Kim jest ten facet z mieczami?
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Aktor odpowiedział w swoim stylu: Długo słuchałem, pierwszy raz dzwonię. To chyba wyjątkowo drogi sposób na ogłoszenie filmu. Kiedy zaczynacie zdjęcia?
Występ Reynoldsa
nastąpił zaledwie kilka dni po tym, jak potwierdził, że trwają prace nad "Deadpoolem 4". Aktor zdradził wówczas, że w kolejnej odsłonie chciałby wykorzystać postacie i wątki z komiksów, które dotąd nie trafiły na ekran.
"Deadpool & Wolverine" - zwiastun