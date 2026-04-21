Deadpool wycofa się na drugi plan? Koniec solowych filmów?

Czy Deadpool nie wróci już na ekran kinowy w pierwszoplanowej roli? Ryan Reynolds zdradził w nowym wywiadzie, że powoli pracuje nad scenariuszem nowych przygód superbohatera. Ale tym razem to nie Deadpool ma być gwiazdą.
Ryan Reynolds twierdzi, że Deadpool działa lepiej w grupie
W rozmowie z "Sunday Today" Ryan Reynolds ujawnił, że powoli zbiera materiał na nowy film o Deadpoolu
. Aktor uważa jednak, że bohater sprawdzi się lepiej, kiedy to nie on będzie stał w świetle jupiterów. Mam napisane trochę materiału. Ale myślę, że już więcej nie umieszczę go w centrum. To postać drugoplanowa. To gość, który jest świetny w grupie
, powiedział Reynolds
.
Wygląda na to, że kolejny film o Deadpoolu
– jeśli powstanie – nie będzie po prostu "Deadpoolem 4". Może czeka nas kolejny film zrealizowany "w duecie" na podobieństwo widowiska "Deadpool & Wolverine"?
Z jakim innym superbohaterem sparowalibyście Deadpoola
? Oczywiście słowa Reynoldsa o tym, że Deadpool sprawdza się "w grupie" tylko potęgują fanowskie spekulacje przed premierą "Avengers: Doomsday". Czy Reynolds pojawi się w filmie?
Gwiazdora brakuje na oficjalnej liście obsadowej – ale może Marvel szykuje dla nas niespodziankę? Zresztą nawet jeśli Deadpool
nie pojawi się w "Doomsday
", raczej możemy spodziewać się go w kolejnym filmie, "Avengers: Secret Wars
", gdzie prawdopodobnie pojawią się, cóż, wszyscy.
W wywiadzie z 2024 roku Reynolds
mówił, że dołączenie Deadpoola
do Avnegers czy X-men oznaczałoby koniec jego historii: Deadpool sprawdza się, występując u boku X-Men czy Avengers, ale musi pozostać outsiderem. Jego marzeniem jest być zaakceptowanym i docenionym. Ale nie może być zaakceptowany. Jego strategia radzenia sobie ze wstydem za pośrednictwem humoru działa tylko wtedy, kiedy jest maską dla jego nieprzystosowania. Jeśli zostanie zaakceptowany jako Avenger albo X-Man, będzie to koniec jego ścieżki.
