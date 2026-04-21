Newsy Filmy Deadpool wycofa się na drugi plan? Koniec solowych filmów?
Deadpool wycofa się na drugi plan? Koniec solowych filmów?

Deadpool wycofa się na drugi plan? Koniec solowych filmów?
Czy Deadpool nie wróci już na ekran kinowy w pierwszoplanowej roli? Ryan Reynolds zdradził w nowym wywiadzie, że powoli pracuje nad scenariuszem nowych przygód superbohatera. Ale tym razem to nie Deadpool ma być gwiazdą.

Ryan Reynolds twierdzi, że Deadpool działa lepiej w grupie



W rozmowie z "Sunday Today" Ryan Reynolds ujawnił, że powoli zbiera materiał na nowy film o Deadpoolu. Aktor uważa jednak, że bohater sprawdzi się lepiej, kiedy to nie on będzie stał w świetle jupiterów.
    
Mam napisane trochę materiału. Ale myślę, że już więcej nie umieszczę go w centrum. To postać drugoplanowa. To gość, który jest świetny w grupie, powiedział Reynolds.

Wygląda na to, że kolejny film o Deadpoolu – jeśli powstanie – nie będzie po prostu "Deadpoolem 4". Może czeka nas kolejny film zrealizowany "w duecie" na podobieństwo widowiska "Deadpool & Wolverine"? Z jakim innym superbohaterem sparowalibyście Deadpoola?

Oczywiście słowa Reynoldsa o tym, że Deadpool sprawdza się "w grupie" tylko potęgują fanowskie spekulacje przed premierą "Avengers: Doomsday". Czy Reynolds pojawi się w filmie? Gwiazdora brakuje na oficjalnej liście obsadowej – ale może Marvel szykuje dla nas niespodziankę? Zresztą nawet jeśli Deadpool nie pojawi się w "Doomsday", raczej możemy spodziewać się go w kolejnym filmie, "Avengers: Secret Wars", gdzie prawdopodobnie pojawią się, cóż, wszyscy.

W wywiadzie z 2024 roku Reynolds mówił, że dołączenie Deadpoola do Avnegers czy X-men oznaczałoby koniec jego historii: Deadpool sprawdza się, występując u boku X-Men czy Avengers, ale musi pozostać outsiderem. Jego marzeniem jest być zaakceptowanym i docenionym. Ale nie może być zaakceptowany. Jego strategia radzenia sobie ze wstydem za pośrednictwem humoru działa tylko wtedy, kiedy jest maską dla jego nieprzystosowania. Jeśli zostanie zaakceptowany jako Avenger albo X-Man, będzie to koniec jego ścieżki.

