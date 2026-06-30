Odpowiadała za casting do filmów o Bondzie. Wyjaśnia, dlaczego Elordi i Turner nie powinni go grać

Kto zostanie nowym Jamesem Bondem? W mediach regularnie pojawiają się nazwiska takich aktorów jak Jacob Elordi, Callum Turner czy Harris Dickinson, ale Debbie McWilliams - która przez lata była odpowiedzialna za casting w filmach o Bondzie - uważa, że żaden z nich nie powinien wcielić się w agenta 007.
Dlaczego nie Elordi i Turner?
McWilliams Getty Images © Axelle/Bauer-Griffin
odpowiadała za obsadę filmów o Bondzie przez 40 lat - od "Tylko dla twoich oczu
" z 1981 roku aż po "Nie czas umierać
" z 2021 roku. W rozmowie z "The Independent" przyznała, że nowy odtwórca roli powinien być dla widzów niemal całkowitą zagadką. Nie chcę widzieć żadnego z nich jako Bonda. Wiemy o nich zbyt wiele. Chcemy wiedzieć o Bondzie jak najmniej, bo taki właśnie powinien być szpieg - tajemniczy. Nie musimy wiedzieć, gdzie robi zakupy, kim są jego rodzice ani gdzie mieszka. (...) Chciałabym zobaczyć kogoś, kto pojawi się zupełnie znikąd. McWilliams
przypomniała też, że Timothy Dalton
i Pierce Brosnan
nie byli wielkimi gwiazdami, gdy otrzymywali rolę, a Daniel Craig
, mimo wcześniejszej kariery w niezależnych filmach, również nie był wówczas powszechnie znanym nazwiskiem.
Poszukiwania nowego Jamesa Bonda
trwają. Za casting odpowiada tym razem Nina Gold
, znana z pracy m.in. przy "Grze o tron
" oraz "The Crown
". Reżyserią nowego filmu zajmie się Denis Villeneuve
, a scenariusz napisze Steven Knight
.
"Nie czas umierać" - zwiastun