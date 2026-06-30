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Odpowiadała za casting do filmów o Bondzie. Wyjaśnia, dlaczego Elordi i Turner nie powinni go grać

Joblo / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Debbie+McWilliams+wyja%C5%9Bnia%2C+dlaczego+Jacob+Elordi+i+Callum+Turner+nie+powinni+gra%C4%87+Jamesa+Bonda-167348
Odpowiadała za casting do filmów o Bondzie. Wyjaśnia, dlaczego Elordi i Turner nie powinni go grać
źródło: Getty Images
autor: Gerome Defrance
Kto zostanie nowym Jamesem Bondem? W mediach regularnie pojawiają się nazwiska takich aktorów jak Jacob Elordi, Callum Turner czy Harris Dickinson, ale Debbie McWilliams - która przez lata była odpowiedzialna za casting w filmach o Bondzie - uważa, że żaden z nich nie powinien wcielić się w agenta 007.

Dlaczego nie Elordi i Turner?



GettyImages-2270381278.jpg Getty Images © Axelle/Bauer-Griffin


McWilliams odpowiadała za obsadę filmów o Bondzie przez 40 lat - od "Tylko dla twoich oczu" z 1981 roku aż po "Nie czas umierać" z 2021 roku. W rozmowie z "The Independent" przyznała, że nowy odtwórca roli powinien być dla widzów niemal całkowitą zagadką.

Nie chcę widzieć żadnego z nich jako Bonda. Wiemy o nich zbyt wiele. Chcemy wiedzieć o Bondzie jak najmniej, bo taki właśnie powinien być szpieg - tajemniczy. Nie musimy wiedzieć, gdzie robi zakupy, kim są jego rodzice ani gdzie mieszka. (...) Chciałabym zobaczyć kogoś, kto pojawi się zupełnie znikąd.

McWilliams przypomniała też, że Timothy Dalton i Pierce Brosnan nie byli wielkimi gwiazdami, gdy otrzymywali rolę, a Daniel Craig, mimo wcześniejszej kariery w niezależnych filmach, również nie był wówczas powszechnie znanym nazwiskiem.

Poszukiwania nowego Jamesa Bonda trwają. Za casting odpowiada tym razem Nina Gold, znana z pracy m.in. przy "Grze o tron" oraz "The Crown". Reżyserią nowego filmu zajmie się Denis Villeneuve, a scenariusz napisze Steven Knight.

"Nie czas umierać" - zwiastun



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