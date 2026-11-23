Deborah Ann Woll dołączyła do obsady serialu "God of War". Aktorka znana m.in. z "Daredevila" powtórzy swoją rolę z popularnej serii gier wideo, na których oparta jest produkcja platformy Prime Video.
Deborah Ann Woll znowu wcieli się w Faye W serialu "God of War" Deborah Ann Woll wcieli się w postać Faye.
Aktorka zadebiutowała w tej roli w grze "God of War: Ragnarok
" i powtórzy ją w zaplanowanym na przyszły rok "God of War Laufey
".
Faye to tajemnicza zmarła żona Kratosa i matka jego syna Atreusa. Jej nagła śmierć daje początek wydarzeniom, które zobaczymy w serialu. Kratos i Atreus wyruszą w podróż, podczas której odkryją jej sekrety, co sprawi, że zwątpią, czy w ogóle kiedykolwiek ją znali.
To nie jedyna aktorka, która powtórzy w serialu rolę z gier. Na małym ekranie zobaczymy też m.in. Alastaira Duncana
jako Mimira.
W filmografii Woll
są m.in. "Daredevil
", "Daredevil: Odrodzenie
", "Punisher: Ostatnie starcie
", "Czysta krew
" i "Escape Room
".
Co wiemy o serialu "God of War"?
Serial Prime Video będzie adaptacją dwóch najnowszych gier z serii, skupiających się na relacji Kratosa
z jego dziesięcioletnim synem Atreusem
(Callum Vinson
). Bohaterowie wyruszają w podróż, by rozsypać prochy Faye, żony Kratosa
i matki chłopca. W trakcie wyprawy ojciec próbuje nauczyć syna, jak być lepszym bogiem, podczas gdy Atreus
pomaga mu zrozumieć, jak stać się lepszym człowiekiem.
"God of War
" otrzymał od Prime Video zamówienie na dwa sezony, które mają być realizowane jeden po drugim.
"God of War: Ragnarok' – zwiastun gry