Defenders powracają! Luke Cage, Iron Fist i Jessica Jones na planie 3. sezonu serialu "Daredevil: Odrodzenie"
Do sieci trafiły zdjęcia z planu 3. sezonu serialu "Daredevil: Odrodzenie". Są one dowodem na to, że w nowych odcinkach prócz tytułowego bohatera (Charlie Cox) oraz Jessiki Jones (Krysten Ritter) zobaczymy także Luke'a Cage'a (Mike Colter) i Iron Fista (Finn Jones), czyli całą ekipę Defenders.  

Przypomnijmy: czwórka bohaterów rozpoczęła swój ekranowy byt w produkcjach Marvela realizowanych dla Netfliksa. W 2017 roku powstał miniserial "The Defenders", w którym Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage i Iron Fist połączyli siły we wspólnej walce z nowojorskimi złoczyńcami. W kolejnych latach Netflix zrezygnował z kontynuowania swojego superbohaterskiego uniwersum, zaś Daredevil przeniósł się do Disney+.

Aktualnie streamingowa platforma Myszki Miki pokazuje 2. sezon "Odrodzenia". Burmistrz Wilson Fisk (Vincent D'Onofrio) twardą ręką rządzi w nim Nowym Jorkiem i poluje na wroga publicznego numer jeden, mściciela z Hell’s Kitchen znanego jako Daredevil. Jednak kryjący się pod rogatą maską Matt Murdock nieustannie atakuje z cieni – ma zamiar zniszczyć skorumpowane imperium Kingpina i odzyskać swój dom. W tych staraniach wspiera go stara znajoma Jessica Jones.

Na razie nie wiadomo, kiedy na Disney+ zadebiutuje 3. sezon serialu "Daredevil: Odrodzenie". Możemy jednak obstawić, że premiera odbędzie się w przyszłym roku. 

