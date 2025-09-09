Oscar Isaac w nowym filmie Guillermo del Toro. "Fury" to pełen przemocy thriller

Guillermo del Toro promuje aktualnie horror "Frankenstein". Podczas spotkania z widzami na tegorocznym festiwalu w Wenecji zapowiedział swój nowy projekt.
Guillermo del Toro i Oscar Isaac na planie "Frankensteina"
Guillermo del Toro zapowiada nowy projekt
Del Toro podzielił się szczegółami dotyczącymi swojego nowego filmu podczas spotkania z publicznością festiwalu w Wenecji. Dowiedzieliśmy się m.in., że jedną z ról zagra Oscar Isaac
, który współpracował z reżyserem przy "Frankensteinie
": Piszę nowy projekt, który zrealizujemy z Oscarem
– powiedział. Pracuję nad nim właśnie teraz, nosi tytuł "Fury" i będzie to powrót do thrillera w rodzaju "Zaułka koszmarów" – dużo okrucieństwa, dużo przemocy. Jak "Kolacja z Andrzejem", tylko przy każdym daniu ktoś zostanie zabity.
Del Toro zapowiedział, że "Fury
" będzie bardzo brutalnym filmem: Ponieważ jestem bardzo zainteresowany przemocą, którą sobie nawzajem wyrządzamy, a robimy to zarówno za pomocą umysłu i duszy, jak i ciała
– mówił. I myślę, że mam nowe pytania. Mam teraz 60 lat, więc przeszedłem od pytania "dokąd zmierzam?" i bycia ojcem i synem do odczuwania żalu. Jestem w dekadzie żalu, więc spodziewajcie się mnóstwa żalu.
Twórca "Labiryntu fauna
" potwierdził też, że zamierza przenieść na ekran powieść "Pogrzebany olbrzym" autorstwa Kazuo Ishiguro
. Podobnie jak nagrodzony Oscarem "Pinokio
" będzie to animacja poklatkowa. Twórca zapowiedział, że nie będzie to film przeznaczony dla najmłodszych.
Zobacz zwiastun "Frankensteina"
Aktualnie filmografię Guillermo del Toro
zamyka "Frankenstein
", który zadebiutował na tegorocznym festiwalu w Wenecji. Na początku listopada trafi na Netflix. Przypominamy pierwszy zwiastun: