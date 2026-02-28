Newsy Filmy Delroy Lindo dołączy do Marvela? "Czarna Pantera 3" kusi
Filmy

Delroy Lindo dołączy do Marvela? "Czarna Pantera 3" kusi

World of Reel / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Delroy+Lindo+do%C5%82%C4%85czy+do+Marvela+%22Czarna+Pantera+3%22+kusi-165401
Delroy Lindo dołączy do Marvela? &quot;Czarna Pantera 3&quot; kusi
źródło: Getty Images
autor: Allen J. Schaben
Hollywood ma swojego niezawodnego weterana – Delroya Lindo. Aktor, który pokazał swój talent m.in. w takich filmach, jak: "Malcolm X" czy "Grzesznicy" (nominacja do Oscara dla aktora drugoplanowego!), teraz krąży w orbicie Ryana Cooglera i… szykuje się na MCU!


TRWA ANKIETA OSCAROWA! GŁOSY MOŻECIE ODDAWAĆ, KLIKAJĄC TUTAJ

Delroy Lindo zagra w widowisku "Czarna Pantera 3"?



Lindo przyznał w rozmowie z The Hollywood Reporter, że rozmawiał już z Cooglerem i potwierdził swoje zainteresowanie rolą w filmie "Czarna Pantera 3". 

Powiedziałem Ryanowi, że jeśli wszystko się ułoży, z przyjemnością zagram w tym filmie – mówi aktor.

Przypomnijmy, że Lindo miał już pojawić się w MCU w reboocie "Blade'a", ale projekt utknął w martwym punkcie. Teraz jednak plotki mówią o trzeciej części "Czarnej Pantery", która ma trafić do kin w 2028 roku. Coogler już napisał rolę dla Denzela Washingtona, a obsada ma być, według wszelkich znaków, absolutnie gwiazdorska.

Według Variety, pomysły na trzecią część "Czarnej Pantery" wciąż dojrzewa, a w Marvelu rośnie podekscytowanie tym, co wyjdzie spod ręki Cooglera. Reżyser, który stoi za sukcesem pierwszych dwóch części i świeżo nominowanych do 16 Oscarów "Grzeszników", nadal jest ważną postacią w szeregach Marvela.\

Delroy Lindo w "Grzesznikach"
Nie zapominajmy, że "Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu" z 2022 roku, choć nie pobiła rekordu pierwszej części, i tak zarobiła 859 mln dolarów, co jest najlepszym wynikiem MCU ostatnich sześciu lat. 

"Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu" – rozmawiamy o filmie w MOVIE SIĘ



Czy "Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu" to sequel godny oscarowego oryginału z 2018 roku? Zapraszają Dorota Kostrzewa, Małgorzata Steciak i Julia Taczanowska.

Powiązane artykuły Black Panther 3

Zobacz wszystkie artykuły

Black Panther 3  (2027)

 Black Panther 3

Czarna Pantera  (2018)

 Czarna Pantera

Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu  (2022)

 Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu

Najnowsze Newsy

Filmy

Dakota Johnson, Saoirse Ronan, Jessie Buckley jako kazirodcze siostry

3 komentarze
Filmy

Ben Affleck to najlepszy Batman w historii? Zack Snyder to wie

12 komentarzy
Filmy

Nowy "Bourne" powstanie. Matt Damon wróci do roli?

11 komentarzy
Filmy

"G.I. Joe" wracają na ekran. Paramount szykuje nowy film

4 komentarze

Wybierz film Krzysztofa Kieślowskiego na pokaz w Iluzjonie

6 komentarzy

Marzec w HBO Max. Poznaj piekielnie dobre nowości

Rankingi

TOP 10: Ranking najlepszych ról Stellana Skarsgårda

14 komentarzy