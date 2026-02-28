Delroy Lindo dołączy do Marvela? "Czarna Pantera 3" kusi

Hollywood ma swojego niezawodnego weterana – Delroya Lindo. Aktor, który pokazał swój talent m.in. w takich filmach, jak: "Malcolm X" czy "Grzesznicy" (nominacja do Oscara dla aktora drugoplanowego!), teraz krąży w orbicie Ryana Cooglera i… szykuje się na MCU! TRWA ANKIETA OSCAROWA! GŁOSY MOŻECIE ODDAWAĆ, KLIKAJĄC TUTAJ
Lindo przyznał w rozmowie z The Hollywood Reporter, że rozmawiał już z Cooglerem
i potwierdził swoje zainteresowanie rolą w filmie "Czarna Pantera 3
". Powiedziałem Ryanowi, że jeśli wszystko się ułoży, z przyjemnością zagram w tym filmie
– mówi aktor.
Przypomnijmy, że Lindo miał już pojawić się w MCU w reboocie "Blade'a
", ale projekt utknął w martwym punkcie. Teraz jednak plotki mówią o trzeciej części "Czarnej Pantery
", która ma trafić do kin w 2028 roku. Coogler
już napisał rolę dla Denzela Washingtona
, a obsada ma być, według wszelkich znaków, absolutnie gwiazdorska.
Według Variety, pomysły na trzecią część "Czarnej Pantery" wciąż dojrzewa, a w Marvelu
rośnie podekscytowanie tym, co wyjdzie spod ręki Cooglera
. Reżyser, który stoi za sukcesem pierwszych dwóch części i świeżo nominowanych do 16 Oscarów "Grzeszników
", nadal jest ważną postacią w szeregach Marvela.\
Delroy Lindo w "Grzesznikach"
Nie zapominajmy, że "Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu
" z 2022 roku, choć nie pobiła rekordu pierwszej części, i tak zarobiła 859 mln dolarów, co jest najlepszym wynikiem MCU ostatnich sześciu lat.
