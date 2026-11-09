Denis Villeneuve o nowym Bondzie. "Każde moje słowo będzie analizowane"

Niecierpliwie czekamy na kolejne oficjalne wieści na temat nowego filmu o Jamesie Bondzie (przede wszystkim na wieść, kto zagra agenta 007), ale reżyser Denis Villeneuve nie zamierza na razie zdradzać szczegółów. Twórca został zapytany o trwające poszukiwania następcy Daniela Craiga, ale unikał komentarzy. Podczas gali LACMA Art+Film w Los Angeles pozwolił sobie jednak na żart, który na chwilę rozbudził nadzieje zgromadzonych. Villeneuve
stwierdził na czerwonym dywanie: Nie powinienem teraz niczego komentować, bo każde moje słowo będzie dokładnie analizowane. Powiem tylko, że świetnie się bawię.
Później, już podczas wystąpienia na gali, reżyser zasugerował, że ma do przekazania ważną wiadomość. Zapowiedział, że dzięki zgodzie swoich nowych współpracowników z Amazona ujawni nazwisko kolejnego odtwórcy roli agenta 007. Po chwili przerwał jednak z uśmiechem, tłumacząc, że producentka Amy Pascal
mogłaby dostać zawału. Był to oczywiście żart, a nazwisko odtwórcy nowego Bonda
pozostaje nieznane.
Według wcześniejszych doniesień Variety producenci zbliżają się do wyboru aktora, który przejmie rolę po Danielu Craigu
. Wśród rozważanych kandydatów mają znajdować się Robert Pattinson
, Nicholas Hoult
, Callum Turner
, Josh O'Connor
i Jack Lowden
. Villeneuve
nie potwierdził jednak żadnego z tych nazwisk.
Reżyser jednocześnie kończy przygotowania do premiery "Diuny: Części trzeciej
". Produkcja z Timothée Chalametem
i Zendayą
trafi do kin 18 grudnia. Villeneuve
stwierdził, że domyka w ten sposób dziesięć lat pracy nad historią rozgrywającą się na Arrakis.
"Diuna: Część trzecia" - zwiastun