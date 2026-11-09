Newsy Filmy Denis Villeneuve o nowym Bondzie. "Każde moje słowo będzie analizowane"
Filmy

Denis Villeneuve o nowym Bondzie. "Każde moje słowo będzie analizowane"

Variety / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Denis+Villeneuve+o+nowym+Bondzie.+%22Ka%C5%BCde+moje+s%C5%82owo+b%C4%99dzie+analizowane%22-169572
Denis Villeneuve o nowym Bondzie. &quot;Każde moje słowo będzie analizowane&quot;
źródło: Getty Images
autor: Taylor Hill
Niecierpliwie czekamy na kolejne oficjalne wieści na temat nowego filmu o Jamesie Bondzie (przede wszystkim na wieść, kto zagra agenta 007), ale reżyser Denis Villeneuve nie zamierza na razie zdradzać szczegółów. Twórca został zapytany o trwające poszukiwania następcy Daniela Craiga, ale unikał komentarzy. Podczas gali LACMA Art+Film w Los Angeles pozwolił sobie jednak na żart, który na chwilę rozbudził nadzieje zgromadzonych.

Villeneuve stwierdził na czerwonym dywanie: Nie powinienem teraz niczego komentować, bo każde moje słowo będzie dokładnie analizowane. Powiem tylko, że świetnie się bawię.




Później, już podczas wystąpienia na gali, reżyser zasugerował, że ma do przekazania ważną wiadomość. Zapowiedział, że dzięki zgodzie swoich nowych współpracowników z Amazona ujawni nazwisko kolejnego odtwórcy roli agenta 007. Po chwili przerwał jednak z uśmiechem, tłumacząc, że producentka Amy Pascal mogłaby dostać zawału. Był to oczywiście żart, a nazwisko odtwórcy nowego Bonda pozostaje nieznane.

Według wcześniejszych doniesień Variety producenci zbliżają się do wyboru aktora, który przejmie rolę po Danielu Craigu. Wśród rozważanych kandydatów mają znajdować się Robert Pattinson, Nicholas Hoult, Callum Turner, Josh O'Connor i Jack Lowden. Villeneuve nie potwierdził jednak żadnego z tych nazwisk.

Reżyser jednocześnie kończy przygotowania do premiery "Diuny: Części trzeciej". Produkcja z Timothée Chalametem i Zendayą trafi do kin 18 grudnia. Villeneuve stwierdził, że domyka w ten sposób dziesięć lat pracy nad historią rozgrywającą się na Arrakis. 

"Diuna: Część trzecia" - zwiastun



Powiązane artykuły Denis Villeneuve

Zobacz wszystkie artykuły

Bond 26  (2028)

 Bond 26

Skyfall  (2012)

 Skyfall

Casino Royale  (2006)

 Casino Royale

Spectre  (2015)

 Spectre

Najnowsze Newsy

VOD Seriale

Cage czuje ulgę, że to koniec "Spider-Noir"

1 komentarz
Filmy Box office

Box Office USA: Godzilla przechodzi do historii. Triumf Króla Potworów

16 komentarzy
Rankingi Filmy

Nie tylko Taika Waititi. Ci reżyserzy atakowali krytyków filmowych

26 komentarzy
Filmy

Idris Elba w komedii akcji

3 komentarze
Filmy

"G.I. Joe" i nowe "Paranormal Activity" z datami premier

3 komentarze
Seriale Filmy

Piotr Stramowski robi przerwę od aktorstwa

51 komentarzy
Seriale

"Gorąca rywalizacja": pełnometrażowy film w drodze?

56 komentarzy