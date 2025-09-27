Z "Andora" do "Opowieści z Narnii"

Greta Gerwig pracuje aktualnie nad nową odsłoną "Opowieści z Narnii". Do obsady dołączyła właśnie znana z "Andora" Denise Gough.
Denise Gough w "Opowieściach z Narnii"Gough
potwierdziła swój udział w przygotowywanych dla Netfliksa "Opowieściach z Narnii
", goszcząc w podcaście We're Not Kidding: Pracuję teraz z Gretą Gerwig przy "Narnii". Gram tam kogoś bardzo złego, ale to dla dzieci, więc nie mam z tym problemu
– powiedziała.
Greta Ferwig podczas tegorocznego festiwalu w Wenecji
Tym samym aktorka dołączyła do obsady, w której znaleźli się też Emma Mackey
(jako Biała Czarownica), Daniel Craig
(jako wujek Andrew) oraz Carey Mulligan
(jako Mabel Kirke, matka Digory'ego). Jakiś czas temu pojawiły się też informacje, że Aslanowi użyczy głosu Meryl Streep
Cykl "Opowieści z Narnii" ukazał się w Polsce nakładem wydawnictwa Media Rodzina. W oficjalnym opisie "Siostrzeńca czarodzieja", nad adaptacją którego pracuje aktualnie Gerwig
, czytamy: W szóstym tomie cyklu poznajemy przygody dwójki przyjaciół, Digory’ego i Poli, którzy zostają niespodziewanie przeniesieni z Londynu do Innego Świata przez Andrzeja – wuja Digory’ego, czarodzieja. Spotykają tam złą czarownicę Jadis, poszukują owocu Zaczarowanej Jabłoni i stają się świadkami narodzin Narnii wraz z jej wszystkimi zwierzętami i niezwykłościami. Czy Digory’emu uda się sprostać próbie Aslana?
Skąd znamy Denise Gough?Denise Gough
najlepiej znana jest z roli Dedry Meero w serialu "Gwiezdne wojny: Andor
". W jej filmografii znajdziemy też takie filmy jak "Colette
" i "Poniedziałek
" oraz miniseriale "Za blisko
", "Pod sztandarem nieba
", a ostatnio "Skradzione dziecko
". Aktualnie jej filmografię zamyka dramat "H Is for Hawk
", który zadebiutował na tegorocznym festiwalu w Telluride. Wśród zbliżających się projektów z jej udziałem znajdziemy też dramat "Call Me Queen". Aktualnie jest on na etapie postprodukcji.
