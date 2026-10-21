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Denzel Washington w nowym projekcie twórcy "Mission: Impossible"

Deadline / autor: /
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Denzel Washington w nowym projekcie twórcy &quot;Mission: Impossible&quot;
źródło: Getty Images
autor: Matt Winkelmeyer
Po zakończeniu przygody Toma Cruise'a z serią "Mission: Impossible", reżyser ostatnich części franczyzy Christopher McQuarrie musi szukać nowych wyzwań. Z tej potrzeby najprawdopodobniej narodził się plan stworzenia nowego thrillera dla wytwórni Amazon MGM Studios bez jego ulubionego aktora na pokładzie. Zamiast Cruise'a główną rolę w tym nienazwanym jeszcze projekcie obejmie Denzel Washington.

Nowy film Christophera McQuarriego – co wiemy?



Tym razem Christopher McQuarrie zabierze nas... do więzienia. W jego nowym filmie właśnie tam poznajemy głównego bohatera, który odsiaduje wyrok dożywocia. Już po osadzeniu w więzieniu w jego mózgu lekarze wykrywają śmiertelny nowotwór – gdy okazuje się, że pozostało mu tylko sześć miesięcy życia, zostaje zwolniony i wypuszczony na wolność. Mężczyzna od razu stara się odbudować dawne relacje – odwiedza córkę, z którą od lat nie miał kontaktu oraz wnuka, o którego istnieniu nie miał pojęcia. Jego pełnemu połączeniu się z rodziną zaczyna zagrażać jednak dawna mroczna przeszłość, która nie daje o sobie zapomnieć.

GettyImages-2296608057.jpg Getty Images © Joe Maher


Autorami scenariusza produkcji są Scott Barkan i Gregg Zehentner – twórcy współpracujący wcześniej przy filmach "Ostrze strachu" i horrorowej antologii "Into the Dark". Stojący za kamerą McQuarrie zajmie się także produkcją filmu, w której wspierać będzie Scotta Stubera i Nicka Nesbitta z United Artists. Film trafi do kin 1 października 2027. 

Nienazwany thriller McQuarriego będzie jedną z pierwszych produkcji wytwórni United Artists od kiedy włodarze Amazon MGM Studios zadecydowali o reaktywacji tej legendarnej marki. Studio założone jeszcze przez Charliego Chaplina i D. W. Griffitha w 1919 roku zostało przejęte przez MGM w latach 80., po wielkiej klęsce finansowej filmu "Wrota niebios" Michaela Cimino. Po okresie stopniowego wygaszania Amazon w 2024 postanowił reaktywować wytwórnię jako wewnętrzną markę studia. Poza nienazwanym filmem McQuarriego United Artists będzie w najbliższym czasie odpowiadać za "Gorączkę 2" czy nowego "Nieśmiertelnego".

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