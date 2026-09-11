Reżyser nowego "Spider-Mana" ma nowy projekt. To filmowa wersja słynnego serialu

Projekt nosi tytuł "Hawaii Five-O" i będzie inspirowany wielkim telewizyjnym hitem, serialem "Hawaii 5-0", który miał swoją premierę w 1968 roku i przetrwał aż do 1980 roku.
Na początku tego wieku podjęto próbę realizacji filmowej wersji, lecz w trakcie prac zmieniono plany i zamiast tego stworzono serial "Hawaii 5.0", który również okazał się hitem i przetrwał aż dziesięć sezonów.
Szczegóły fabuły filmu "Hawaii 5-0" nie są znane. Bohaterem oryginału był Steve McGarrett, członek policji stanowej na Hawajach, który robił wszystko, by rozwiązać zagadki kryminalne i schwytać przestępców.
Czołówka serialu "Hawaii 5-0"
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