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Reżyser nowego "Spider-Mana" ma nowy projekt. To filmowa wersja słynnego serialu

Deadline / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Destin+Daniel+Cretton+szykuje+kinow%C4%85+wersj%C4%99+telewizyjnego+hitu+%22Hawaii+5-0%22-168544
Reżyser nowego &quot;Spider-Mana&quot; ma nowy projekt. To filmowa wersja słynnego serialu
"Spider-Man: Całkiem nowy dzień" bije rekordy popularności w kinach, a tymczasem jego reżyser, Destin Daniel Cretton, już szykuje się do realizacji kolejnego filmu. Tak w każdym razie twierdzi portal Deadline.

Kultowy serial trafi na ekrany kinowe



Projekt nosi tytuł "Hawaii Five-O" i będzie inspirowany wielkim telewizyjnym hitem, serialem "Hawaii 5-0", który miał swoją premierę w 1968 roku i przetrwał aż do 1980 roku.

Na początku tego wieku podjęto próbę realizacji filmowej wersji, lecz w trakcie prac zmieniono plany i zamiast tego stworzono serial "Hawaii 5.0", który również okazał się hitem i przetrwał aż dziesięć sezonów.


Według doniesień portalu Deadline całość ma powstać dla studia Paramount. Destin Daniel Cretton objął stanowisko reżysera. Nad scenariuszem pracują Chris Bremner ("Bad Boys for Life" i "Bad Boys: Ride or Die") i Noah Oppenheim ("Jackie", "Dom pełen dynamitu").

Szczegóły fabuły filmu "Hawaii 5-0" nie są znane. Bohaterem oryginału był Steve McGarrett, członek policji stanowej na Hawajach, który robił wszystko, by rozwiązać zagadki kryminalne i schwytać przestępców. 

Czołówka serialu "Hawaii 5-0"



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Hawaii 5-0  (1968)

 Hawaii 5-0

Hawaii Five-O: Cocoon  (1968)

 Hawaii Five-O: Cocoon

Hawaii 5.0  (2010)

 Hawaii 5.0

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