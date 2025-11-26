DiCaprio zasłużył na Oscara? "Przetrwać w Nowym Jorku" dziś o 20:00 w Iluzjonie

Zapraszamy na kolejny pokaz z cyklu "Wielkie kino na wielkim ekranie". To wspólna inicjatywa Filmwebu, Filmoteki Narodowej - Instytutu Audiowizualnego oraz kina Iluzjon. Głosami w ankiecie zadecydowaliście, że filmem, który pokażemy dziś o 20:00 w Iluzjonie, będzie dramat "Przetrwać w Nowym Jorku", w którym będący u progu wielkiej kariery Leonardo DiCaprio zagrał wybitną rolę. Bilety na seans możecie kupić TUTAJ.
Seans poprzedzi prelekcja redaktora naczelnego Filmwebu, Łukasza Muszyńskiego. Na gości będą również czekać niespodzianki!
Bilety na pokaz dostępne są online oraz w kasie kina Iluzjon. Normalny bilet kosztuje 25, a ulgowy - 20 złotych. Możecie je nabyć, klikając TUTAJ
.
Zobaczcie, dlaczego warto obejrzeć film:
"Przetrwać w Nowym Jorku
" opowiada prawdziwą historię młodego Jima Carrolla (granego przez Leonardo DiCaprio
) - nastolatka, który marzy o karierze koszykarza. Z czasem jednak bohater zostaje wciągnięty w brutalny świat narkotyków i przestępczości. Jego życie wymyka się spod kontroli, gdy wraz z przyjaciółmi popada w uzależnienie od heroiny i konflikty z prawem. Ostatnią deską ratunku dla osamotnionego chłopaka okazuje się poezja.
Pokazy z serii "Wielkie kino na wielkim ekranie" odbywają się regularnie w ostatnią środę każdego miesiąca. Za każdym razem to Wy decydujecie o tym, jaki film zostanie wyświetlony w Iluzjonie w ramach cyklu. Wystarczy, że weźmiecie udział w naszej ankiecie i zagłosujecie na jeden z tytułów zaproponowanych przez redakcję Filmwebu.