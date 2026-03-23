Newsy Filmy "Zabójcze ciało 2" powstaje. Megan Fox i Amanda Seyfried w obsadzie
Fani filmu "Zabójcze ciało" mają powody do radości. Diablo Cody przestała się krygować i mówić w trybie przypuszczającym. W jednym z ostatnich wywiadów potwierdziła, że pracuje obecnie nad scenariuszem kontynuacji.

Ale na tym nie koniec dobrych wiadomości. Diablo Cody dała jasno do zrozumienia, że w filmie pojawią się zarówno Megan Fox jako Jennifer oraz Amanda Seyfried jako Needy!


"Zabójcze ciało" to komediowy horror z 2009 roku. Diablo Cody była jego scenarzystką. Za reżyserię odpowiadała Karyn Kusama, a w głównej roli wystąpiła Megan Fox.

Bohaterką filmu była Jennifer, licealistka opętana przez demona. Z wrednej, pewnej swej atrakcyjności dziewczyny zmienia się w zło wcielone. Pragnie krwi, a jej ofiarami padają kolesie, którzy do tej pory mogli tylko pomarzyć o tym, by dziewczyna łaskawie na nich spojrzała. Przyjaciółką Jennifer jest Needy (Amanda Seyfried) – zwykła dziewczyna z sąsiedztwa, która zawsze żyła w cieniu swej pięknej koleżanki. Będzie musiała stanąć na wysokości zadania i obronić miejscowych chłopaków przed demoniczną Jennifer, zwłaszcza że jedną z ofiar ma paść jej chłopak, Chip (Johnny Simmons).

Film został zmasakrowany przez krytykę i okazał się finansową klapą. Jednak w ostatnich latach jego odbiór zmienił się o 180 stopni. Dziś "Zabójcze ciało" ma status filmu kultowego, którego negatywny odbiór w dniu premiery wynikał z faktu, że wyprzedzał on swoją epokę.

Diablo Cody już od dłuższego czasu mówiła o możliwości realizacji sequela. Twierdziła jednak, że nie znalazła ludzi, którzy na tyle wierzyliby w projekt, by dać na niego pieniądze. Czyżby to się teraz zmieniło?

Zabójcze ciało  (2009)

