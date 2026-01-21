Newsy Filmy Diarmaid Murtagh z serialu "Outlander" wystąpi w "Supergirl"
Diarmaid Murtagh z serialu "Outlander" wystąpi w "Supergirl"

Deadline
https://www.filmweb.pl/news/Diarmaid+Murtagh+z+serialu+%22Outlander%22+wyst%C4%85pi+w+%22Supergirl%22-164822
Diarmaid Murtagh z serialu &quot;Outlander&quot; wystąpi w &quot;Supergirl&quot;
źródło: Getty Images
autor: Cristina Pedreira Perez
Nowa informacja obsadowa w temacie widowiska "Supergirl". Właśnie dowiedzieliśmy się, że w superprodukcji DC Studios zagra irlandzki aktor Diarmaid Murtagh znany m.in. z seriali "Outlander" i "Wikingowie". W kogo się wcieli?
   

Kogo zagra Diarmaid Murtagh w "Supergirl"?



supergirl zwiastun filmweb.jpg


Diarmaid Murtagh wystąpi w "Supergirl" jako kosmiczny pirat Drom Baxton, zastępca głównego czarnego charakteru filmu, Krema, w którego wciela się Matthias Schoenaerts. Krem i Drom przewodzą grupie bezwzględnych korsarzy, którzy parają się również handlem żywym towarem.

Murtagh zagrał wcześniej Williama "Bucka" Mackenzie'ego w serialu "Outlander", Donala McDonnella w serialu "Turysta" oraz Leifa w serialu "Wikingowie". Ponadto w jego filmografii są m.in. "Camelot", "Renegaci" i "Uncharted".

"Supergirl" – zwiastun




Co wiemy o "Supergirl"?


   
Twórcy "Supergirl: Woman of Tomorrowsięgnęli po komiks "Woman of Tomorrow", słynący z poważniejszego tonu i portretowania Supergirl jako bohaterki obciążonej traumą, a nie tylko kosmiczną siłą. Nowa Kara nie będzie więc kolejną superbohaterką, która uratuje świat. Będzie dziewczyną, która musi zmierzyć się z własną przeszłością, emocjami i konsekwencjami wyborów. 

Film luźno podąża za fabułą komiksu: Kara wyrusza w podróż po galaktyce z okazji swoich 21. urodzin, towarzyszy jej pies Krypto, a po drodze poznaje Ruthye – młodą kobietę, która wciągnie ją w brutalną misję zemsty. 

W obsadzie pojawia się też Jason Momoa jako Lobo oraz Eve Ridley, Emily Beecham, David Corenswet i David Krumholtz.

Supergirl: Woman of Tomorrow  (2026)

 Supergirl: Woman of Tomorrow

Superman  (2025)

 Superman

Koszmarne Komando  (2024)

 Koszmarne Komando

DC Crime  (2027)

 DC Crime

