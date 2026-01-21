Diarmaid Murtagh z serialu "Outlander" wystąpi w "Supergirl"

Nowa informacja obsadowa w temacie widowiska "Supergirl". Właśnie dowiedzieliśmy się, że w superprodukcji DC Studios zagra irlandzki aktor Diarmaid Murtagh znany m.in. z seriali "Outlander" i "Wikingowie". W kogo się wcieli?
Kogo zagra Diarmaid Murtagh w "Supergirl"? Diarmaid Murtagh wystąpi w "Supergirl" jako kosmiczny pirat Drom Baxton
, zastępca głównego czarnego charakteru filmu, Krema, w którego wciela się Matthias Schoenaerts
. Krem i Drom przewodzą grupie bezwzględnych korsarzy, którzy parają się również handlem żywym towarem. Murtagh
zagrał wcześniej Williama "Bucka" Mackenzie'ego w serialu "Outlander
", Donala McDonnella w serialu "Turysta
" oraz Leifa w serialu "Wikingowie
". Ponadto w jego filmografii są m.in. "Camelot
", "Renegaci
" i "Uncharted
".
"Supergirl" – zwiastun
Co wiemy o "Supergirl"?
Twórcy "Supergirl: Woman of Tomorrow"
sięgnęli po komiks "Woman of Tomorrow", słynący z poważniejszego tonu i portretowania Supergirl jako bohaterki obciążonej traumą, a nie tylko kosmiczną siłą. Nowa Kara nie będzie więc kolejną superbohaterką, która uratuje świat. Będzie dziewczyną, która musi zmierzyć się z własną przeszłością, emocjami i konsekwencjami wyborów.
Film luźno podąża za fabułą komiksu: Kara wyrusza w podróż po galaktyce z okazji swoich 21. urodzin, towarzyszy jej pies Krypto, a po drodze poznaje Ruthye – młodą kobietę, która wciągnie ją w brutalną misję zemsty.
W obsadzie pojawia się też Jason Momoa
jako Lobo oraz Eve Ridley
, Emily Beecham
, David Corenswet
i David Krumholtz
.