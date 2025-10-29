"Doktor Who" oficjalnie bez wsparcia Disney+. To jednak nie koniec serialu

Ta wiadomość nikogo nie zaskoczyła. Zgodnie z oczekiwaniami fanów Disney+ oficjalnie potwierdził, że nie będzie dalej wspierać produkcji serialu "Doktor Who". Nie oznacza to jednak skasowania tytułu.
BBC będzie kontynuować serial "Doktor Who". Co wiemy?
Disney+ było zaangażowane w produkcję dwóch ostatnich sezonów serialu "Doktor Who".
To wsparcie miało pomóc show zyskać jeszcze większą widownię, jak również dać zastrzyk gotówki, by całość wyglądała lepiej.
Niestety nowe sezony, których gwiazdą był Ncuti Gatwa
, nie spotkały się z ciepłym przyjęciem. Aktor zresztą już skończył swoją przygodę z tym tytułem. W krytyce serialu zjednoczyła się prawa i lewa strona. Wśród fanów coraz głośniejsze są opinie domagające się zmiany showrunnera, którym jest Russell T Davies
.
Zwiastun serialu "Doktor Who"
Opuszczenie projektu przez Disney+ nie oznacza jednak kasacji serialu. BBC już zapowiedziało, że "Doktor Who" powróci na Boże Narodzenie 2026 roku
. Za specjalny odcinek świąteczny odpowiadać będzie Russell T Davies
. Wielu fanów liczy jednak, że będzie to jego symboliczne pożegnanie się z serialem i że kolejny sezon zrobi już ktoś inny.
Oficjalnie o następnej serii nic nie wiemy. BBC mówi jedynie, że dowiemy się wszystkiego w stosownym czasie.