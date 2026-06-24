Disney+ ogłasza nowe polskie seriale: "Wszystko pod kontrolą" i "Grę"

Podczas odbywającej się w Warszawie konferencji prasowej platforma Disney+ zapowiedziała polskie produkcje, które w najbliższych latach trafią do serwisu. Wśród zapowiedzianych tytułów znalazł się komediodramat oraz thriller kryminalny.
"Wszystko pod kontrolą" i "Gra" – Disney+ zapowiada nowe polskie seriale
Jednym z ogłoszonych projektów jest komediodramat "Wszystko pod kontrolą", za którego produkcję odpowiada Opus Film. Główną bohaterką będzie Paulina, w której życiu dochodzi do wydarzenia zmuszającego ją do wyruszenia w podróż. Wyprawa ma stać się dla niej okazją do odpowiedzi na pytanie, czy uda jej się odnaleźć prawdziwą siebie.
Drugą nowością jest thriller "Gra", za który odpowiada Studio Aurum. Fabuła przeniesie widzów do prastarego lasu, gdzie pozornie niewinna gra szybko wymyka się spod kontroli. To, co początkowo wygląda jak przygodowa zabawa, błyskawicznie zamienia się w desperacką walkę o przetrwanie.
Na więcej szczegółów będziemy musieli poczekać.
Podczas konferencji ujawniono także start produkcji drugiego sezonu serialu "Breslau
". Więcej o tym przeczytacie TUTAJ
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Zobacz zwiastun serialu "Breslau"