Newsy Disney+ rozpoczął zdjęcia do polskiej produkcji oryginalnej Hulu „Wszystko pod kontrolą”
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Disney+ rozpoczął zdjęcia do polskiej produkcji oryginalnej Hulu „Wszystko pod kontrolą”

Informacja nadesłana
https://www.filmweb.pl/news/Disney%2B+rozpocz%C4%85%C5%82+zdj%C4%99cia+do+polskiej+produkcji+oryginalnej+Hulu+%E2%80%9EWszystko+pod+kontrol%C4%85%E2%80%9D-168588
Disney+ rozpoczął zdjęcia do polskiej produkcji oryginalnej Hulu „Wszystko pod kontrolą”
Disney+ ogłosił start zdjęć do realizowanej w Polsce produkcji oryginalnej HULU „Wszystko pod kontrolą”. W roli głównej wystąpi Oliwia Drożdżyk („All Eyes On Me”, „Zajazd. Będzie się działo”), a na ekranie partnerować jej będą m.in. Monika Frajczyk („Dobry chłopiec”, „Zielona granica”), Nicolas Przygoda („Czerwone maki”, „Infamia”) oraz Michał Sikorski („1670”, „Kos”). Za reżyserię odpowiadają Maria Zbąska („Psubrat”, „To nie mój film”) i Jakub Piątek („Pianoforte”, „Aniela”), a scenarzystką serialu jest Lynn Kucharczyk („Ma to sens”, „Życie dla początkujących”).

O czym opowie „Wszystko pod kontrolą”?



Komediodramat „Wszystko pod kontrolą” opowiada o życiu Poli i grupie najbliższych jej osób. Każdy z nas czasem chciałby stać się odrobinę lepszą wersją siebie, ale Pola chciałaby zmienić się całkowicie. Nieoczekiwane wydarzenie powoduje, że wprowadza w życie plan naprawczy, by ujarzmić wszystkie swoje niedoskonałości. Czy w końcu odkryje, że jest wystarczająco dobra taka, jaka jest?

Producentem serialu jest Opus TV – jedna z wiodących polskich firm specjalizująca się w produkcji seriali fabularnych dla największych nadawców i platform streamingowych, która w swoim portfolio ma takie tytuły jak „Klangor”, „Ultraviolet”, „Idź przodem, bracie”.

„Wszystko pod kontrolą” to kolejna po „Breslau” polska produkcja oryginalna Disney+, która wzbogaci globalną ofertę treści familijnych i produkcji Hulu, skierowanych do starszych widzów.

Breslau” – zobacz zwiastun



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