Nastolatka zaciąży z diabłem. To serial Disney+!

Ciężarna nastolatka i diabeł. Co wiemy o "Pauline"?

Disney+ rozwija produkcję niemieckojęzycznych produkcji. Dodołączy wkrótceZaodpowiadają Sebastian Colley Matthias Murmann . Nje jest to ich pierwszy wspólny projekt. Wcześniej dla platformy Netflix stworzyli serialTytułowa Pauline to 18-latka, która musi sobie radzić ze szkolnym stressem, zamartwianiem się zmianami klimatycznymi i ogólnym upadkiem cywilizacji. Te problemy zbladną w obliczu ciąży, która będzie rezultatem przypadkowego seksu. Co gorsza, Lukas, z którym to seks miał tak opłakane skutki, okazuje się nie być człowiekiem... jest najprawdziwszym diabłem.W głównej roli wystąpi Sira-Anna Faal ). Lukasa zagra Ludger Bökelmann ).