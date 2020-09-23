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Disney + wprowadza nowy pakiet z reklamami. Będzie tańszy

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Disney + wprowadza nowy pakiet z reklamami. Będzie tańszy
źródło: Materiał nadesłany
Już w listopadzie serwis streamingowy Disney+ wprowadzi nowy pakiet dla swoich abonentów. "Standard z reklamami" ma według przedstawicieli platformy zapewnić klientom większy wybór i elastyczność w dopasowaniu subskrypcji do własnych potrzeb. Będzie więc taniej. O ile? Nie wiadomo.

Nowa opcja subskrypcji w Disney+. Co wiemy?



Pakiet "Standard z reklamami" dołączy do istniejących już pakietów "Standard" i "Premium". W założeniu ma więc zwiększyć cenową dostępność platformy – za "koszt" reklam, subskrypcja będzie tańsza od istniejących obecnie pakietów. To jednak jedyne, co wiemy na tę chwilę – Disney+ nie podzielił się jeszcze oficjalną miesięczną ceną nowej opcji subskrypcyjnej. Jako że pakiet ma trafić do zakupu już w przyszłym miesiącu, nie przyjdzie nam jednak długo czekać na tę informację.

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Przypomnijmy, że aktualnie istniejące pakiety kosztują odpowiednio:
Pakiet standard – 34,99 zł miesięcznie (lub 349,90 zł rocznie) 
Pakiet premium –  59,99 zł miesięcznie (lub 599,90 zł rocznie) 

Ceny te są wynikiem wzrostu ceny subskrypcji ze stycznia bieżącego roku.

Wprowadzenie pakietu z reklamami to początek nowego, ekscytującego rozdziału dla Disney+ w Polsce. Nasi klienci zyskają większy wybór, a polscy reklamodawcy po raz pierwszy będą mogli dotrzeć do wysoce zaangażowanej widowni naszej streamingowej usługi premium. Poprzez wyjątkowe filmy takie jak "Toy Story 5", "Gwiezdne wojny: Mandalorian i Grogu" czy seriale jak "Rywale" i "Obsesja" wciąż poszerzamy naszą ofertę oraz ulepszamy sposób w jaki klienci mogą korzystać z serwisu. To ważny moment dla Disney+, na który czekamy z niecierpliwością – powiedział Kakhaber Abashidze, Country Manager, Senior Vice President Disney+ i Networks, The Walt Disney Company na Europę Środkowo-Wschodnią.

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