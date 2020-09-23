Disney + wprowadza nowy pakiet z reklamami. Będzie tańszy

Nowa opcja subskrypcji w Disney+. Co wiemy?

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Pakiet "Standard z reklamami" dołączy do istniejących już pakietów "Standard" i "Premium". W założeniu ma więc zwiększyć cenową dostępność platformy – za "koszt" reklam, subskrypcja będzie tańsza od istniejących obecnie pakietów.Jako że pakiet ma trafić do zakupu już w przyszłym miesiącu, nie przyjdzie nam jednak długo czekać na tę informację.Przypomnijmy, że aktualnie istniejące pakiety kosztują odpowiednio:– 34,99 zł miesięcznie (lub 349,90 zł rocznie)– 59,99 zł miesięcznie (lub 599,90 zł rocznie)Ceny te są wynikiem wzrostu ceny subskrypcji ze stycznia bieżącego roku.powiedział Kakhaber Abashidze, Country Manager, Senior Vice President Disney+ i Networks, The Walt Disney Company na Europę Środkowo-Wschodnią.