Mandalorian i Grogu w akcji! Zobacz zwiastun pierwszego od 7 lat kinowego widowiska Star Wars

Już w maju do kin na całym świecie trafi widowisko "Mandalorian i Grogu". A już dziś film promuje nowy zwiastun, który znajdziecie poniżej.

Gwiezdne wojny wracają do kin. Co wiemy o "Mandalorian i Grogu"?



"Mandalorian i Grogu" oznacza wielki powrót uniwersum Star Wars na wielkie ekrany. Ostatnim filmem pozostaje "Gwiezdne wojny: Skywalker. Odrodzenie" z 2019 roku.


Pierwotne plany Lucasfilm były inne. Zamiast filmu "Mandalorian i Grogu" miał powstać kolejny sezon serialu "The Mandalorian". Wytwórnia ostatecznie wybrała inne rozwiązanie.

"Mandalorian i Grogu" będzie kontynuował historię, którą poznaliśmy w produkcji Disney+. Akcja serialu "The Mandalorian" rozgrywa się kilka lat po "Powrocie Jedi" w miejscu znanym jako Zewnętrzne Rubieże. Mieszkańców niespecjalnie obchodzi, że Imperium upadło, a na jego gruzach powstała Nowa Republika. Organizacja Najwyższy Porządek jeszcze się nie narodziła. Fabuła skupia się na perypetiach samotnego rewolwerowca (Pedro Pascal), jednego z Mandalorian, słynnych najemników i łowców nagród. Bohater przemierza kosmos w towarzystwie obdarzonego Mocą małego kosmity Grogu. 

Premiera filmu 22 maja.

Zwiastun filmu "Mandalorian i Grogu"



