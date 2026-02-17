Mandalorian i Grogu w akcji! Zobacz zwiastun pierwszego od 7 lat kinowego widowiska Star Wars

Już w maju do kin na całym świecie trafi widowisko "Mandalorian i Grogu". A już dziś film promuje nowy zwiastun, który znajdziecie poniżej.
Gwiezdne wojny wracają do kin. Co wiemy o "Mandalorian i Grogu"? "Mandalorian i Grogu"
oznacza wielki powrót uniwersum Star Wars
na wielkie ekrany. Ostatnim filmem pozostaje "Gwiezdne wojny: Skywalker. Odrodzenie
" z 2019 roku.
TRWA ANKIETA OSCAROWA! GŁOSY MOŻECIE ODDAWAĆ, KLIKAJĄC TUTAJ
Pierwotne plany Lucasfilm były inne. Zamiast filmu "Mandalorian i Grogu"
miał powstać kolejny sezon serialu "The Mandalorian"
. Wytwórnia ostatecznie wybrała inne rozwiązanie. "Mandalorian i Grogu"
będzie kontynuował historię, którą poznaliśmy w produkcji Disney+. Akcja serialu "The Mandalorian
" rozgrywa się kilka lat po "Powrocie Jedi
" w miejscu znanym jako Zewnętrzne Rubieże. Mieszkańców niespecjalnie obchodzi, że Imperium upadło, a na jego gruzach powstała Nowa Republika. Organizacja Najwyższy Porządek jeszcze się nie narodziła. Fabuła skupia się na perypetiach samotnego rewolwerowca (Pedro Pascal
), jednego z Mandalorian, słynnych najemników i łowców nagród. Bohater przemierza kosmos w towarzystwie obdarzonego Mocą małego kosmity Grogu.
Premiera filmu 22 maja.
Zwiastun filmu "Mandalorian i Grogu"