"Zwierzogród 2" idzie po tegoroczny rekord otwarcia. Szalone prognozy 5-dniowego otwarcia

Ależ się nam rozkręcił box office pod koniec tego roku. Wygląda na to, że Disney właśnie rozpoczyna walkę o pierwsze miejsce w tegorocznym zestawieniu największych globalnie hitów kinowych. A wszystko za sprawą animacji "Zwierzogród 2".
Rekordowe otwarcie "Zwierzogrodu 2"
Dziś w pierwszych krajach świata do kin wchodzi "Zwierzogród 2"
. Wśród nich są tak duże rynki, jak USA, Korea Południowa i Francja. Według prognoz film ma zarobić na całym świecie do niedzieli włącznie nawet 500 milionów dolarów. W tym roku jest to absolutny rekord otwarcia
. Najlepsze 5-dniowe starty miały: "Lilo & Stitch
" - 361 milionów dolarów oraz "Minecraft: Film
" - 313 milionów.
Skąd taka przepaść między prognozami "Zwierzogrodu 2
", a innymi hitami tego roku? Odpowiedź jest prosta - Chiny. "Zwierzogród 2" to pierwsza od lat hollywoodzka produkcja, która ma do kin w Chinach przyciągnąć prawdziwe tłumy. Mówi się o otwarciu przekraczającym nawet 200 milionów dolarów.
W tym roku spośród amerykańskich produkcji najlepszy start w tym kraju zaliczył "Jurassic World: Odrodzenie
" (79 milionów dolarów). Detektywi Judy Hops i Nick Bajer depczą po piętach pewnemu nieuchwytnemu gadowi, który zjawia się w mieście ssaków i wywraca je do góry nogami. Aby rozgryźć tę sprawę, policjanci muszą buszować incognito po nieznanych im dzielnicach, których mroczne realia wystawią na próbę ich partnerski układ.
Zwiastun filmu "Zwierzogród 2"