Newsy Filmy Box office "Zwierzogród 2" idzie po tegoroczny rekord otwarcia. Szalone prognozy 5-dniowego otwarcia
Filmy / Box office

"Zwierzogród 2" idzie po tegoroczny rekord otwarcia. Szalone prognozy 5-dniowego otwarcia

X / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Disney+ma+hit.+Prognozy+box+office%27u+daj%C4%85+animacji+%22Zwierzogr%C3%B3d+2%22+nawet+500+milion%C3%B3w+dolar%C3%B3w+na+otwarcie-164094
&quot;Zwierzogród 2&quot; idzie po tegoroczny rekord otwarcia. Szalone prognozy 5-dniowego otwarcia
Ależ się nam rozkręcił box office pod koniec tego roku. Wygląda na to, że Disney właśnie rozpoczyna walkę o pierwsze miejsce w tegorocznym zestawieniu największych globalnie hitów kinowych. A wszystko za sprawą animacji "Zwierzogród 2".

Rekordowe otwarcie "Zwierzogrodu 2"



Dziś w pierwszych krajach świata do kin wchodzi "Zwierzogród 2". Wśród nich są tak duże rynki, jak USA, Korea Południowa i Francja. Według prognoz film ma zarobić na całym świecie do niedzieli włącznie nawet 500 milionów dolarów.

W tym roku jest to absolutny rekord otwarcia. Najlepsze 5-dniowe starty miały: "Lilo & Stitch" - 361 milionów dolarów oraz "Minecraft: Film" - 313 milionów.


Skąd taka przepaść między prognozami "Zwierzogrodu 2", a innymi hitami tego roku? Odpowiedź jest prosta - Chiny. "Zwierzogród 2" to pierwsza od lat hollywoodzka produkcja, która ma do kin w Chinach przyciągnąć prawdziwe tłumy. Mówi się o otwarciu przekraczającym nawet 200 milionów dolarów. W tym roku spośród amerykańskich produkcji najlepszy start w tym kraju zaliczył "Jurassic World: Odrodzenie" (79 milionów dolarów).

Detektywi Judy Hops i Nick Bajer depczą po piętach pewnemu nieuchwytnemu gadowi, który zjawia się w mieście ssaków i wywraca je do góry nogami. Aby rozgryźć tę sprawę, policjanci muszą buszować incognito po nieznanych im dzielnicach, których mroczne realia wystawią na próbę ich partnerski układ.

Zwiastun filmu "Zwierzogród 2"




Powiązane artykuły Zwierzogród 2

Zobacz wszystkie artykuły

Zwierzogród 2  (2025)

 Zwierzogród 2

Zwierzogród  (2016)

 Zwierzogród

Zwierzogród+  (2022)

 Zwierzogród+

Zootopia Crime Files: Hidden Object  (2016)

 Zootopia Crime Files: Hidden Object

Najnowsze Newsy

Filmy

Sadie Sink zmieni kolor włosów dla Marvela?

Filmy

"Avatar 4" i "Avatar 5" nie powstaną? James Cameron zabiera głos

7 komentarzy
Filmy

Gwiazda "Riverdale" w ekranizacji popularnej książki young adult

1 komentarz
VOD Seriale

Nicole Kidman jako Scarpetta. Zdjęcia z nowego serialu Prime Video

11 komentarzy
VOD Seriale Filmy

Netflix: polski Top 10 tygodnia – kto zastąpił "Heweliusza"?

VOD Seriale Filmy

Netflix: Top 10 tygodnia – Święta z byłym czy w Paryżu? Oto wybory widzów

Filmy Gry

To on będzie strzegł Kreda Asasynów. Netflix wybrał gwiazdę serialu

17 komentarzy