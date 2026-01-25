Newsy Filmy "Zwierzogród 2" już za chwilę na VOD. Znamy datę premiery
VOD / Filmy

"Zwierzogród 2" już za chwilę na VOD. Znamy datę premiery

Deadline / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Disney+og%C5%82asza%2C+kiedy+%22Zwierzogr%C3%B3d+2%22+trafi+na+platformy+streamingowe+oraz+Blu-ray-164885
&quot;Zwierzogród 2&quot; już za chwilę na VOD. Znamy datę premiery
źródło: Materiały prasowe
Choć w Ameryce w mijający weekend "Zwierzogród 2" jest wciąż w pierwszej trójce box office'u, to Disney nie zamierza już dłużej zwlekać z premierą filmu na platformach streamingowych. Już w nadchodzącym tygodniu film będzie można obejrzeć bez wychodzenia z domu.


TRWA ANKIETA OSCAROWA! GŁOSY MOŻECIE ODDAWAĆ, KLIKAJĄC TUTAJ

"Zwierzogród 2" jeszcze w styczniu na VOD



Disney ogłosił dziś, że film trafi do cyfrowej dystrybucji już w najbliższy wtorek, 27 stycznia! Oczywiście Na razie "Zwierzogród 2" będzie dostępny wyłącznie na tych platformach streamingowych, które oferują filmy do odpłatnego wypożyczenia lub zakupu kopii cyfrowej.

Mamy też dobrą wiadomość dla fanów fizycznych nośników. "Zwierzogród 2" trafi na 4K Ultra HD, Blue-ray i DVD. Niestety w tym przypadku premiera została zaplanowana dopiero na 3 marca.


"Zwierzogród 2" rozpoczął podbój kin w listopadzie ubiegłego roku. Globalne wpływy przekroczyły 1,7 mld dolarów, co czyni z filmu najbardziej kasową amerykańską animację w historii.

W filmie "Zwierzogród 2" detektywi Judy Hops i Nick Bajer depczą po piętach pewnemu nieuchwytnemu gadowi, który zjawia się w mieście ssaków i wywraca je do góry nogami. Aby rozgryźć tę sprawę, policjanci muszą buszować incognito po nieznanych im dzielnicach, których mroczne realia wystawią na próbę ich partnerski układ. 

Zapowiedź premiery VOD i Blu-ray "Zwierzogrodu 2"



Powiązane artykuły Zwierzogród 2

Zobacz wszystkie artykuły

Zwierzogród 2  (2025)

 Zwierzogród 2

Zwierzogród  (2016)

 Zwierzogród

Zwierzogród+  (2022)

 Zwierzogród+

Zootopia Crime Files: Hidden Object  (2016)

 Zootopia Crime Files: Hidden Object

Najnowsze Newsy

Filmy Box office

Box Office USA: "90 minut do wolności" nowym liderem

20 komentarzy
Wideo

Ta animacja będzie jednym z największych hitów 2026! Nowy zwiastun

3 komentarze
Festiwale i nagrody Filmy

"Jedna bitwa po drugiej" jeden krok bliżej Oscara za scenariusz?

9 komentarzy
Filmy

Taika Waititi wkurzy fanów Gwiezdnych wojen?

16 komentarzy
Gry

Nowa gra ze świata "Dragon Ball"! Nowy bohater autorstwa Toriyamy

2 komentarze
Seriale Filmy

Nowe anime w świecie "Dragon Ball"!

18 komentarzy
Festiwale i nagrody Filmy

Ankieta Oscarowa 2026 już trwa. Typujemy laureatów nagród Akademii

9 komentarzy