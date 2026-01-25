"Zwierzogród 2" już za chwilę na VOD. Znamy datę premiery

Choć w Ameryce w mijający weekend "Zwierzogród 2" jest wciąż w pierwszej trójce box office'u, to Disney nie zamierza już dłużej zwlekać z premierą filmu na platformach streamingowych. Już w nadchodzącym tygodniu film będzie można obejrzeć bez wychodzenia z domu.
"Zwierzogród 2" jeszcze w styczniu na VOD
Disney ogłosił dziś, że film trafi do cyfrowej dystrybucji już w najbliższy wtorek, 27 stycznia! Oczywiście Na razie "Zwierzogród 2" będzie dostępny wyłącznie na tych platformach streamingowych, które oferują filmy do odpłatnego wypożyczenia lub zakupu kopii cyfrowej.
Mamy też dobrą wiadomość dla fanów fizycznych nośników. "Zwierzogród 2" trafi na 4K Ultra HD, Blue-ray i DVD. Niestety w tym przypadku premiera została zaplanowana dopiero na 3 marca.
"Zwierzogród 2" rozpoczął podbój kin w listopadzie ubiegłego roku. Globalne wpływy przekroczyły 1,7 mld dolarów, co czyni z filmu najbardziej kasową amerykańską animację w historii.
W filmie "Zwierzogród 2" detektywi Judy Hops i Nick Bajer depczą po piętach pewnemu nieuchwytnemu gadowi, który zjawia się w mieście ssaków i wywraca je do góry nogami. Aby rozgryźć tę sprawę, policjanci muszą buszować incognito po nieznanych im dzielnicach, których mroczne realia wystawią na próbę ich partnerski układ.