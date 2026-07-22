Pixar ma wielki hit, więc Disney masowo zwalnia pracowników

Setki osób bez pracy w Disneyu

Zwiastun filmu "Toy Story 5"

Wtorkowa fala zwolnień dotknie kilkuset osób. To druga duża fala zwolnień w Disney w tym roku (parę miesięcy temu pracę straciło tysiąc osób). W oficjalnym komunikacie tak są one uzasadniane:Wśród wytwórni Disneya najbardziej dotknięty zwolnieniami jest Pixar. Pracę straciło właśnie 116 osób. Co ciekawe,jest na progu osiągnięcia w box offisie miliarda dolarów, a w Ameryce na dniach stanie się najbardziej kasową częścią cyklu.Tym samym tradycji stało się zadość.(1,7 mld dolarów w kinach).Według portalu The WrapFilm w kinach zgarnął niespełna 390 milionów dolarów przy budżecie szacowanym na 150 milionów. Nie pomogło również to, że w ubiegłym roku studio także zaliczyły wpadkę animacją. Jak widać sukcesy studia są mniej istotne od porażek.