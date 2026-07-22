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Pixar ma wielki hit, więc Disney masowo zwalnia pracowników

The Wrap / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Disney+og%C5%82asza+drug%C4%85+w+tym+roku+masow%C4%85+fal%C4%99+zwolnie%C5%84.+Pixar+najwi%C4%99ksz%C4%85+ofiar%C4%85+ci%C4%99%C4%87+kadrowych-167678
Pixar ma wielki hit, więc Disney masowo zwalnia pracowników
We wtorek Disney ogłosił nową falę masowych zwolnień. Wśród wytwórni koncernu największą ofiarą kadrowych cięć jest Pixar.

Setki osób bez pracy w Disneyu



Wtorkowa fala zwolnień dotknie kilkuset osób. To druga duża fala zwolnień w Disney w tym roku (parę miesięcy temu pracę straciło tysiąc osób). W oficjalnym komunikacie tak są one uzasadniane:

Zmiany te są elementem naszego stałego przeglądu sposobu zarządzania zasobami oraz reinwestowania w poszczególne obszary działalności firmy, w odpowiedzi na ewoluujące realia naszej branży.


Wśród wytwórni Disneya najbardziej dotknięty zwolnieniami jest Pixar. Pracę straciło właśnie 116 osób. Co ciekawe, zwolnienia nastąpiły w momencie, kiedy Pixar świętuje wielki kasowy hit - "Toy Story 5" jest na progu osiągnięcia w box offisie miliarda dolarów, a w Ameryce na dniach stanie się najbardziej kasową częścią cyklu.

Tym samym tradycji stało się zadość. Ostatnia duża fala zwolnień w Pixarze miała miejsce w 2024 roku po tym, jak studio zaliczyło wielki kasowy hit w postaci "W głowie się nie mieści 2" (1,7 mld dolarów w kinach).

Według portalu The Wrap pretekstem do zwolnień w Pixarze są słabe wyniki poprzedniej animacji "Hopnięci". Film w kinach zgarnął niespełna 390 milionów dolarów przy budżecie szacowanym na 150 milionów. Nie pomogło również to, że w ubiegłym roku studio także zaliczyły wpadkę animacją "Elio". Jak widać sukcesy studia są mniej istotne od porażek.

Zwiastun filmu "Toy Story 5"




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