Pixar ma wielki hit, więc Disney masowo zwalnia pracowników

We wtorek Disney ogłosił nową falę masowych zwolnień. Wśród wytwórni koncernu największą ofiarą kadrowych cięć jest Pixar.
Setki osób bez pracy w Disneyu
Wtorkowa fala zwolnień dotknie kilkuset osób. To druga duża fala zwolnień w Disney w tym roku (parę miesięcy temu pracę straciło tysiąc osób). W oficjalnym komunikacie tak są one uzasadniane: Zmiany te są elementem naszego stałego przeglądu sposobu zarządzania zasobami oraz reinwestowania w poszczególne obszary działalności firmy, w odpowiedzi na ewoluujące realia naszej branży.
Wśród wytwórni Disneya najbardziej dotknięty zwolnieniami jest Pixar. Pracę straciło właśnie 116 osób. Co ciekawe, zwolnienia nastąpiły w momencie, kiedy Pixar świętuje wielki kasowy hit - "Toy Story 5"
jest na progu osiągnięcia w box offisie miliarda dolarów, a w Ameryce na dniach stanie się najbardziej kasową częścią cyklu.
Tym samym tradycji stało się zadość. Ostatnia duża fala zwolnień w Pixarze miała miejsce w 2024 roku po tym, jak studio zaliczyło wielki kasowy hit w postaci "W głowie się nie mieści 2"
(1,7 mld dolarów w kinach).
Według portalu The Wrap pretekstem do zwolnień w Pixarze są słabe wyniki poprzedniej animacji "Hopnięci".
Film w kinach zgarnął niespełna 390 milionów dolarów przy budżecie szacowanym na 150 milionów. Nie pomogło również to, że w ubiegłym roku studio także zaliczyły wpadkę animacją "Elio"
. Jak widać sukcesy studia są mniej istotne od porażek.
Zwiastun filmu "Toy Story 5"