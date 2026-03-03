Newsy Filmy To jeszcze nie koniec serii "Zombi". Piąta część potwierdzona
To jeszcze nie koniec serii "Zombi". Piąta część potwierdzona

Platforma Disney+ oraz kanał Disney Channel oficjalnie dały zielone światło piątej odsłonie serii "Zombi". Produkcja ruszy tej wiosny w Nowej Zelandii, a oficjalny tytuł filmu poznamy w późniejszym terminie.

W nowej części główne role przejmą Malachi Barton i Freya Skye, którzy wcielają się w Victora i Novę. Dotychczasowe gwiazdy cyklu - Milo Manheim i Meg Donnelly - nie powrócą przed kamerę jako Zed i Addison, ale pozostaną zaangażowani w projekt jako producenci wykonawczy. Do obsady wróci natomiast Trevor Tordjman jako Bucky, dobrze znany fanom z poprzednich części kapitan cheerleaderek i kuzyn Addison.

Akcja filmu rozpocznie się po wydarzeniach z filmu "Zombi 4: Zmierzch wampirów". Kruchy pokój między Daywalkerami a wampirami zostaje zagrożony, gdy do Rayburn przybywa grupa tajemniczych syren. Ich pojawienie się wywołuje zamieszanie, a hipnotyzujący "syreni śpiew" ma przyciągnąć nowych sojuszników. Nova i Victor będą musieli ponownie zjednoczyć swoje grupy, by odkryć prawdziwe intencje przybyszek i ochronić wypracowaną równowagę.

Za kamerą ponownie stanie reżyser i producent wykonawczy Paul Hoen, który odpowiadał za wcześniejsze odsłony franczyzy. Disney zapowiada widowiskowe sekwencje taneczne. Muzykę skomponuje Tom Howe

Tworzona od 2018 roku seria "Zombi" należy do największych hitów w historii Disney Channel. Pierwsze trzy filmy zajmowały pierwsze miejsca w rankingach oglądalności wśród dzieci i nastolatków w roku swojej premiery. Czwarta część w ciągu pierwszych dziewięciu dni od premiery przyciągnęła globalnie 9,3 mln widzów, a w niecałe pół roku przekroczyła 43 mln wyświetleń.

