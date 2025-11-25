Oficjalnie! Nadchodzi serialowy "Far Cry" od twórcy "Obcy: Ziemia"

Trzy miesiące po tym, jak Ubisoft wygadał się w sieci, Disney oficjalnie potwierdza - będzie serial "Far Cry".
Wszystko, co ogłosił Ubisoft, teraz potwierdza Disney
Przypomnijmy, że latem na swoich stronach Ubisoft opublikował komunikat prasowy, w którym ujawniał pierwsze szczegóły serialu "Far Cry"
. Komunikat został bardzo szybko ściągnięty ze strony, ale było już za późno.
Teraz okazuje się, że Ubisoft opublikował dokładnie to, co teraz oficjalnie podał do wiadomości Disney. Tak więc serial "Far Cry" będzie antologią
. Każdy sezon opowiadać będzie inną historię z inną obsadą.
Za show odpowiadać będą Noah Hawley
(świeżo po sukcesie serialu "Obcy: Ziemia
") oraz Rob Mac
("Mythic Quest
"). Mac
ma być również jedną z gwiazd pierwszego sezonu.
Tak o projekcie mówi Hawley
: To, co uwielbiam w serii gier "Far Cry", to fakt, że jest ona antologią. Każda gra stanowi wariację na ten sam temat, podobnie jak każdy sezon "Fargo" jest wariacją na ten sam temat. Stworzenie dużego widowiska akcji, które może zmieniać się z sezonu na sezon, a jednocześnie stale badać naturę człowieczeństwa przez tak złożoną i chaotyczną perspektywę, to spełnienie marzeń. Cieszę się na współpracę z Robem i na to, że możemy przenieść na ekran naszą wspólną, bezkompromisową i ambitną wrażliwość. "Far Cry"
to jedna z najbardziej znanych marek koncernu Ubisoft. Ostatnia gra - "Far Cry 6"
- trafiła na rynek w 2021 roku. Jej akcja rozgrywała się na tropikalnej karaibskiej wyspie. Kilkadziesiąt lat sankcji gospodarczych zrujnowało ten kraj, panuje tam postępująca bieda i głębokie podziały społeczne. Lokalny dyktator, Antón Castillo, doszedł do władzy obiecując mieszkańcom wyspy, że przywróci jej dawną chwałę i znów uczyni ją rajem na Ziemi. Mając u boku swojego posłusznego, trzynastoletniego syna Diego, Antón trzyma w żelaznym uścisku przyszłość Yary. Część obywateli ślepo podąża za swoim przywódcą, a inni zostali podporządkowani brutalną siłą. Wszystko to w imię odbudowy dawnego raju. Gdy krwawa dyktatura osiągnęła swoje apogeum, wybucha powszechne oburzenie i cały kraj płonie ogniem rewolucji.
Na podstawie cyklu Uwe Boll
nakręcił przed laty film "Far Cry
".
Zwiastun gry "Far Cry 6"