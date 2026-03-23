Aktorska "Vaiana". Pełen zwiastun, a w nim Dwayne Johnson jako Maui
Filmy / Wideo

Aktorska "Vaiana". Pełen zwiastun, a w nim Dwayne Johnson jako Maui

youtube.com / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Disney+przedstawia+zwiastun+filmu+%22Vaiana%22.+To+remake+animacji+pod+tym+samym+tytu%C5%82em-165750
Jak zapewne wiecie, w lipcu do kin wejdzie "Vaiana". To aktorska wersja animacji pod tym samym tytułem. Dziś Disney przedstawił plakat i zwiastun widowiska.

Za aktorską wersję słynnej animacji odpowiada Thomas Kail. W główną rolę wcieliła się Catherine Laga'aia. W obsadzie jest też Dwayne Johnson jako Maui. Postać grał już w animacji. Oboje możecie zobaczyć na plakacie:


Oryginalna "Vaiana: Skarb oceanu" trafiła na ekrany w 2016 roku. Była to animacja o nastolatce, która chcąc dokończyć dzieła swych przodków, wyrusza w niebezpieczną misję. Podczas podróży poznaje potężnego niegdyś półboga Maui. Od tego momentu wspólnie żeglują przez bezmiar oceanu, który nie szczędzi im karkołomnych przygód, obfitujących w spotkania z ogromnymi potworami.

Wersja aktorska nie ma być bezpośrednim przełożeniem na nową formę tamtej historii, a raczej opowiedzeniem jej na nowo.

Co to dokładnie oznacza? Być może odpowiedź znajdziecie w pierwszym pełnym zwiastun, do obejrzenia poniżej.

Warto pamiętać, że oryginał doczekał się animowanego sequela. Trafił on do kin dwa lata temu i był niespodziewanie dużym hitem kinowym.

Najnowsze Newsy

Inne Filmy

Nie żyje Valerie Perrine. Aktorka znana z filmów "Superman" i "Lenny" miała 82 lata

VOD Seriale

To jest ciąg dalszy "Yellowstone". Pierwszy teaser serialu "Dutton Ranch"

1 komentarz

Nie żyje Carrie Anne Fleming. Gwiazda "iZombie" miała 51 lat

4 komentarze
Filmy Box office

Box Office Świat: Indie pokonały Amazon!

3 komentarze
Inne Filmy

Barry Keoghan o hejcie dotyczącym jego wyglądu. "Zamykam się w sobie"

87 komentarzy
Seriale

"Godzina zero" już dziś! Tajemnicze morderstwo w CANAL+

1 komentarz
Filmy Box office

Box Office USA: Amazon ma hit! "Projekt Hail Mary" idzie po rekord

33 komentarze