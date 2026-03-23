Aktorska "Vaiana". Pełen zwiastun, a w nim Dwayne Johnson jako Maui

Jak zapewne wiecie, w lipcu do kin wejdzie "Vaiana". To aktorska wersja animacji pod tym samym tytułem. Dziś Disney przedstawił plakat i zwiastun widowiska.
"Vaiana" na nowo
Za aktorską wersję słynnej animacji odpowiada Thomas Kail
. W główną rolę wcieliła się Catherine Laga'aia
. W obsadzie jest też Dwayne Johnson
jako Maui. Postać grał już w animacji. Oboje możecie zobaczyć na plakacie:
Oryginalna "Vaiana: Skarb oceanu"
trafiła na ekrany w 2016 roku. Była to animacja o nastolatce, która chcąc dokończyć dzieła swych przodków, wyrusza w niebezpieczną misję. Podczas podróży poznaje potężnego niegdyś półboga Maui. Od tego momentu wspólnie żeglują przez bezmiar oceanu, który nie szczędzi im karkołomnych przygód, obfitujących w spotkania z ogromnymi potworami.
Wersja aktorska nie ma być bezpośrednim przełożeniem na nową formę tamtej historii, a raczej opowiedzeniem jej na nowo.
Co to dokładnie oznacza? Być może odpowiedź znajdziecie w pierwszym pełnym zwiastun, do obejrzenia poniżej.
Warto pamiętać, że oryginał doczekał się animowanego sequela. Trafił on do kin dwa lata temu i był niespodziewanie dużym hitem kinowym.
Aktorska "Vaiana" - pierwszy zwiastun