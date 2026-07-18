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"Księżniczka i żaba": Disney szykuje aktorski film. Znany aktor współautorem scenariusza

Deadline / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Disney+szykuje+aktorsk%C4%85+%22Ksi%C4%99%C5%BCniczk%C4%99+i+%C5%BCab%C4%99%22.+Colman+Domingo+wsp%C3%B3%C5%82autorem+scenariusza-167626
&quot;Księżniczka i żaba&quot;: Disney szykuje aktorski film. Znany aktor współautorem scenariusza
Disney pracuje nad aktorskim filmem inspirowanym światem animacji "Księżniczka i Żaba". Jak informuje serwis Deadline, Colman Domingo ("Euforia", "Michael") prowadzi rozmowy ze studiem w sprawie napisania scenariusza wspólnie z cenionym dramaturgiem i reżyserem Robertem O'Harą.

"Księżniczka i Żaba": czas na film aktorski



Projekt znajduje się na bardzo wczesnym etapie przygotowań. Co ciekawe, nie będzie to remake animacji z 2009 roku lecz zupełnie nową historia osadzona w świecie księżniczki Tiany

Pierwowzór przedstawiał losy ambitnej kelnerki z Nowego Orleanu lat 20. XX wieku, marzącej o otwarciu własnej restauracji. Gdy Tiana próbuje odczarować zaklętego księcia, pocałunek sprawia, że sama zamienia się w żabę. 

"Księżniczka i Żaba" zarobiły na całym świecie 267 mln dolarów i zdobyły trzy nominacje do Oscara - dla najlepszej pełnometrażowej animacji oraz za dwie piosenki autorstwa Randy'ego Newmana ("Almost There" i "Down in New Orleans"). 

colman-domingo.jpg Getty Images © Ciny Ord/MG26


Dla Colmana Domingo to kolejny duży projekt w ostatnich miesiącach. Aktor świętuje aktualnie sukces filmu "Michael", który przekroczył miliard dolarów wpływów z box office'u i został najbardziej dochodową muzyczną biografią w historii kina. W tym roku wystąpił również w "Dniu objawienia" Stevena Spielberga oraz w serialach "Cztery pory roku" i "Euforia", za które otrzymał kolejne nominacje do nagrody Emmy.

Podczas czerwcowej gali organizowanej przez Variety Domingo podkreślał, że od lat chciał być postrzegany nie tylko jako aktor. - Jestem dziś dostrzegany w sposób, o jakim zawsze marzyłem. Nigdy nie chciałem wyłącznie grać – zależało mi także na pisaniu, reżyserii i produkcji – mówił, odbierając nagrodę Creative Conscience Award.

Jeszcze w tym roku artysta rozpocznie prace nad biografią Nata "Kinga" Cole'a zatytułowaną "Unforgettable", w której będzie jednocześnie reżyserem, producentem i odtwórcą głównej roli.

Domingo i Robert O'Hara współpracowali już wcześniej przy sztuce "Wild With Happy", wystawionej w 2012 roku przez nowojorski The Public Theater. O'Hara jest także nominowanym do nagrody Tony reżyserem głośnego spektaklu "Slave Play".

Księżniczka i żaba" - zwiastun



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