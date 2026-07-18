"Księżniczka i żaba": Disney szykuje aktorski film. Znany aktor współautorem scenariusza

Disney pracuje nad aktorskim filmem inspirowanym światem animacji "Księżniczka i Żaba". Jak informuje serwis Deadline, Colman Domingo ("Euforia", "Michael") prowadzi rozmowy ze studiem w sprawie napisania scenariusza wspólnie z cenionym dramaturgiem i reżyserem Robertem O'Harą.
"Księżniczka i Żaba": czas na film aktorski
Projekt znajduje się na bardzo wczesnym etapie przygotowań. Co ciekawe, nie będzie to remake animacji z 2009 roku lecz zupełnie nową historia osadzona w świecie księżniczki Tiany
.
Pierwowzór przedstawiał losy ambitnej kelnerki z Nowego Orleanu lat 20. XX wieku, marzącej o otwarciu własnej restauracji. Gdy Tiana
próbuje odczarować zaklętego księcia, pocałunek sprawia, że sama zamienia się w żabę.
"Księżniczka i Żaba
" zarobiły na całym świecie 267 mln dolarów i zdobyły trzy nominacje do Oscara - dla najlepszej pełnometrażowej animacji oraz za dwie piosenki autorstwa Randy'ego Newmana ("Almost There" i "Down in New Orleans").
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Dla Colmana Domingo
to kolejny duży projekt w ostatnich miesiącach. Aktor świętuje aktualnie sukces filmu "Michael
", który przekroczył miliard dolarów wpływów z box office'u i został najbardziej dochodową muzyczną biografią w historii kina. W tym roku wystąpił również w "Dniu objawienia
" Stevena Spielberga
oraz w serialach "Cztery pory roku
" i "Euforia
", za które otrzymał kolejne nominacje do nagrody Emmy.
Podczas czerwcowej gali organizowanej przez Variety Domingo
podkreślał, że od lat chciał być postrzegany nie tylko jako aktor. - Jestem dziś dostrzegany w sposób, o jakim zawsze marzyłem. Nigdy nie chciałem wyłącznie grać – zależało mi także na pisaniu, reżyserii i produkcji – mówił, odbierając nagrodę Creative Conscience Award.
Jeszcze w tym roku artysta rozpocznie prace nad biografią Nata "Kinga" Cole'a
zatytułowaną "Unforgettable", w której będzie jednocześnie reżyserem, producentem i odtwórcą głównej roli. Domingo
i Robert O'Hara
współpracowali już wcześniej przy sztuce "Wild With Happy", wystawionej w 2012 roku przez nowojorski The Public Theater. O'Hara jest także nominowanym do nagrody Tony reżyserem głośnego spektaklu "Slave Play".
Księżniczka i żaba" - zwiastun