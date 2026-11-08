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Disney szykuje film o Meduzie. Jednym z producentów Dwayne Johnson

Deadline / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Disney+szykuje+o+Meduzie.+Jednym+z+producent%C3%B3w+Dwayne+Johnson-169569
Disney szykuje film o Meduzie. Jednym z producentów Dwayne Johnson
źródło: Getty Images
autor: Sepia Times
Disney oraz należąca do Dwayne'a Johnsona firma Seven Bucks Productions rozwijają projekt aktorskiego filmu o jednym z bardziej znanych potworów w greckiej mitologii - Meduzie. Jak informuje portal Deadline, pierwszy draft scenariusza przygotuje Michael Montemayor, który pracował również nad aktorską wersją "Zaplątanych". 

Meduza w drodze na wielki ekran



Fabuła trzymana jest na razie w tajemnicy. Wiadomo jedynie, że twórcy zamierzają przedstawić własną, oryginalną interpretację greckiego mitu. Meduza była jedną z trzech sióstr Gorgon. Według mitologii jej włosy tworzyły jadowite węże, a każdy, kto spojrzał jej w oczy, zamieniał się w kamień. Córka Forkosa i Keto została ostatecznie pozbawiona głowy przez Perseusza. Bohater wykorzystał ją jako broń, a następnie przekazał bogini Atenie, która umieściła ją na swojej tarczy.  

Montemayor jest obecnie jednym z chętniej angażowanych przez Disneya scenarzystów. Aktorska wersja "Zaplątanych", którą wyreżyseruje Michael Gracey, trafi na ekrany 31 marca 2028 roku. Autor pracuje również nad "Stepsisters" - nietuzinkową interpretacją bajki o "Kopciuszku", której bohaterkami będą złe przyrodnie siostry. 

Zwiastun filmu "Zaplątani"



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