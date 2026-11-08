Disney szykuje film o Meduzie. Jednym z producentów Dwayne Johnson

Disney oraz należąca do Dwayne'a Johnsona firma Seven Bucks Productions rozwijają projekt aktorskiego filmu o jednym z bardziej znanych potworów w greckiej mitologii - Meduzie. Jak informuje portal Deadline, pierwszy draft scenariusza przygotuje Michael Montemayor, który pracował również nad aktorską wersją "Zaplątanych".
Meduza w drodze na wielki ekran
Fabuła trzymana jest na razie w tajemnicy. Wiadomo jedynie, że twórcy zamierzają przedstawić własną, oryginalną interpretację greckiego mitu. Meduza była jedną z trzech sióstr Gorgon. Według mitologii jej włosy tworzyły jadowite węże, a każdy, kto spojrzał jej w oczy, zamieniał się w kamień. Córka Forkosa i Keto została ostatecznie pozbawiona głowy przez Perseusza. Bohater wykorzystał ją jako broń, a następnie przekazał bogini Atenie, która umieściła ją na swojej tarczy. Montemayor
jest obecnie jednym z chętniej angażowanych przez Disneya scenarzystów. Aktorska wersja "Zaplątanych
", którą wyreżyseruje Michael Gracey
, trafi na ekrany 31 marca 2028 roku. Autor pracuje również nad "Stepsisters" - nietuzinkową interpretacją bajki o "Kopciuszku", której bohaterkami będą złe przyrodnie siostry.
Zwiastun filmu "Zaplątani"