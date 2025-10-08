"Predator: Strefa zagrożenia". Kategoria wiekowa potwierdzona

Ben Rosenblatt, producent widowiska "Predator: Strefa zagrożenia", udzielił serii wywiadów, w których promuje najnowszy film Dana Trachtenberga. Nie wszystko, co powiedział, spodoba się fanom.
PG-13 dla filmu "Predator: Strefa zagrożenia"
Jedną z rzeczy, które najbardziej podzielą widzów, jest kategoria wiekowa. Jak bowiem potwierdził Rosenblatt
, obraz powstał z myślą o kategorii PG-13
. Zobaczymy, na czym się skończy, ale nasza nadzieja jest taka, że to będzie film PG-13, który sprawia wrażenie mającego kategorię R
– powiedział w wywiadzie dla IGN. – Chodzi o to, by móc jak najbardziej poszerzyć widownię dla filmu takiego jak ten. "Predator: Strefa zagrożenia"
będzie więc zawierał elementy przemocy, jednak w większości ofiarami nie są ludzie, co jest wybiegiem, który ma zapewnić filmowi niższą kategorię wiekową. Czy taki "myk" zaakceptują widzowie? Przekonamy się już wkrótce.
Warto pamiętać, że dotąd wszystkie filmy o Predatorze
(bez crossoveru z Obcym
) miały kategorię R. "Predator: Strefa zagrożenia"
wkracza więc na zupełnie nieznane wody
Z kolei w wywiadzie dla Bloody Disgusting Rosenblatt
ujawnił, że widowisko rozgrywa się dużo dalej w przyszłości, od wszystkiego, co dotąd pokazano w kinie w uniwersum Obcego, Predatora i Weyland-Yutani
. Jakie są tego konsekwencje, o tym już Rosenblatt
nie wspomniał. "Predator: Strefa zagrożenia" zacznie podbój kin na początku listopada.
Zwiastun filmu "Predator: Strefa zagrożenia"