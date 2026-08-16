Masa dobrych wiadomości dla fanów gier "Kingdom Hearts"

Tegoroczne D23 obfitowało w sporo dobrych wiadomości dla fanów serii gier "Kingdom Hearts". Oto dwie najważniejsze nowości.
Serial "Kingdom Hearts" wreszcie powstanie
Po latach obietnic i zapowiedzi Disney znów ogłasza realizację serialu "Kingdom Hearts". Tym razem projekt został pomyślany jako anime.
O fabule serialu wiemy niewiele. W oficjalnym komunikacie czytamy po prostu:
Stworzony we współpracy z twórcą gier Tetsuyą Nomurą oraz zespołem kreatywnym Square Enix serial na nowo przedstawia tę kultową przygodę, oferując zupełnie nową historię, która rozbuduje uniwersum "Kingdom Hearts", a jednocześnie odda hołd postaciom, które od lat bawią miliony fanów na całym świecie.
Z komunikatu tego wynika zatem, że serial anime nie będzie bezpośrednią ekranizacją gier, a raczej spin-offem osadzonym w tym samym uniwersum.
Pierwsza próba realizacji serialu na podstawie gry "Kingdom Hearts" została podjęta jeszcze w 2002 roku. Ostatni raz słyszeliśmy doniesienia o serialu dla potrzeb Disney+ w 2020 roku.
"Kingdom Hearts IV" coraz bliżej
Drugą ważną informację jest ujawnienie, że gra "Kingdom Hearts IV" jest już prawie gotowa, by pokazać ją światu. Gracze dostaną ją w 2027 roku!
Co więcej, wiemy również, że w tej grze odwiedzimy świat znany z animacji "Coco" (której sequel także został potwierdzony w czasie tegorocznego D23).
"Kingdom Hearts" to seria gier powstała we współpracy między studiami Square Enix i Disney, wykorzystująca postacie z ich katalogów. Jej głównym bohaterem jest nastoletni Sora, który walczy z siłami ciemności u boku Kaczora Donalda, Goofy'ego i innych disnejowskich postaci.
Zwiastun gry "Kingdom Hearts IV"
Udostępnij
Facebook
X
Udostępnij
Skopiuj link
Obserwuj nas na Google News
Obserwuj nas na Google News
Obserwuj nas na Google News
Obserwuj nas na Google News
Dodaj Filmweb jako preferowane źródło w Google
Częściej zobaczysz nasze artykuły w wynikach wyszukiwania.