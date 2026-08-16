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Masa dobrych wiadomości dla fanów gier "Kingdom Hearts"

Deadline, Insider-Gaming / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Disney+zapowiada+serial+anime+%22Kingdom+Hearts%22.+B%C4%99dzie+te%C5%BC+gra+%22Kingdom+Hearts+IV%22-168079
Masa dobrych wiadomości dla fanów gier &quot;Kingdom Hearts&quot;
Tegoroczne D23 obfitowało w sporo dobrych wiadomości dla fanów serii gier "Kingdom Hearts". Oto dwie najważniejsze nowości.

Serial "Kingdom Hearts" wreszcie powstanie



Po latach obietnic i zapowiedzi Disney znów ogłasza realizację serialu "Kingdom Hearts". Tym razem projekt został pomyślany jako anime.

O fabule serialu wiemy niewiele. W oficjalnym komunikacie czytamy po prostu: 

Stworzony we współpracy z twórcą gier Tetsuyą Nomurą oraz zespołem kreatywnym Square Enix serial na nowo przedstawia tę kultową przygodę, oferując zupełnie nową historię, która rozbuduje uniwersum "Kingdom Hearts", a jednocześnie odda hołd postaciom, które od lat bawią miliony fanów na całym świecie.

Z komunikatu tego wynika zatem, że serial anime nie będzie bezpośrednią ekranizacją gier, a raczej spin-offem osadzonym w tym samym uniwersum.

Pierwsza próba realizacji serialu na podstawie gry "Kingdom Hearts" została podjęta jeszcze w 2002 roku. Ostatni raz słyszeliśmy doniesienia o serialu dla potrzeb Disney+ w 2020 roku.


"Kingdom Hearts IV" coraz bliżej



Drugą ważną informację jest ujawnienie, że gra "Kingdom Hearts IV" jest już prawie gotowa, by pokazać ją światu. Gracze dostaną ją w 2027 roku!

Co więcej, wiemy również, że w tej grze odwiedzimy świat znany z animacji "Coco" (której sequel także został potwierdzony w czasie tegorocznego D23).

"Kingdom Hearts" to seria gier powstała we współpracy między studiami Square Enix i Disney, wykorzystująca postacie z ich katalogów. Jej głównym bohaterem jest nastoletni Sora, który walczy z siłami ciemności u boku Kaczora Donalda, Goofy'ego i innych disnejowskich postaci.

Zwiastun gry "Kingdom Hearts IV"



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