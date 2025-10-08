Newsy Filmy Nowa filmowa seria fantasy na miarę "Harry'ego Pottera"?
The Hollywood Reporter
Kolejna seria fantasy zmierza do kin. Walt Disney Studios pozyskało prawa do ekranizacji bestsellerowej serii książek "Impossible Creatures" autorstwa Katherine Rundell. Pisarka sama napisze scenariusze do dwóch pierwszych filmów i będzie ich producentką wraz z Charlesem Collierem i firmą Impossible Films. Kontrakt opiewa na siedmiocyfrową sumę. 

Ogromna popularność "Impossible Creatures"



rundell.jpg Getty Images © David Levenson


Umowa Rundell z Disneyem obejmuje zarówno obecne, jak i przyszłe projekty pisarki. Do tej pory okazały się dwa tomy (pierwszy w 2023 roku, drugi w zeszłym miesiącu), a Rundell planuje ich łącznie pięć w głównej serii. Niewykluczone, że powstaną też książki spoza głównego cyklu, które rozszerzą świat przedstawiony. Do tej pory powieści autorki sprzedały się w nakładzie przekraczającym cztery miliony egzemplarzy na świecie, a sama Rundell jest pierwszą pisarką od czasu J.K. Rowling, której książki dla dzieci trafiły na szczyty list bestsellerów zarówno w Wielkiej Brytanii, jak i w USA. W zeszłym roku zdobyła nagrodę dla najlepszej pisarki i najlepszej książki podczas The British Book Awards.

Bob Iger, dyrektor generalny The Walt Disney Company, stwierdził w oświadczeniu, że po lekturze książki od razu wiedział, że ta historia powinna trafić do Disneya i że ujrzał ogromny potencjał świata stworzonego przez Rundell. Sama autorka także jest zachwycona współpracą z Disneyem i zamierza przygotować serię filmów, które zachwycą widzów na całym świecie. 

O czym opowiada seria "Impossible Creatures"?



Akcja serii "Impossible Creatures" rozgrywa się w magicznym świecie Glimouria — ukrytym archipelagu, gdzie wciąż żyją mityczne stworzenia znane z legend i baśni: gryfy, jednorożce, smokowce, pegazy czy feniksy. W pierwszym tomie istnienie tego miejsca odkrywa chłopiec o imieniu Christopher, który rusza potem na niebezpieczną misję. 

7 wspaniałych - filmy fantasy



