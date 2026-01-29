Newsy Filmy Dla której platformy Sydney Sweeney wsiądzie do Gundama?
"Gundam", przygotowywana przez studio Legendary aktorska wersja popularnej japońskiej franczyzy, znalazła wreszcie dystrybutora. Superprodukcja, której gwiazdami będą Sydney Sweeney ("Pomoc domowa") i Noah Centineo ("Zwerbowany"), powstanie dla platformy Netflix.
  

Akcja oryginalnego serialu "Mobile Suit Gundam", który trafił na ekrany w 1979 roku, toczy się w odległej przyszłości. Ludzkie kolonie walczą w kosmosie o niepodległość Ziemi. Do walk wykorzystują gigantyczne roboty znane jako Mobile Suits. Produkcja zyskała popularność i zainspirowała liczne animacje, książki, mangi, zabawki oraz gry wideo. W zeszłym roku premierę miał nowy serial z tego uniwersum, "Mobile Suit Gundam GQuuuuuuX".
   
Na razie nie wiemy, w jakie postacie wcielą się Sydney Sweeney i Noah Centineo.

Studio Legendary przygotowuje projekt "Gundam" od 2021 roku. Początkowo na reżysera typowany był Jordan Vogt-Roberts ("Kong: Wyspa Czaszki"). Za kamerą ma jednak stanąć Jim Mickle, w którego filmografii jest m.in. "Chłód w lipcu" oraz serial "Łasuch".

O czym opowiada "Mobile Suit Gundam GQuuuuuuX"?



Yuzuriha Amate, wiodąca spokojne życie w kosmicznej Kolonii licealistka, po spotkaniu dziewczyny imieniem Nyaan zostaje wciągnięta w nielegalne walki mobili bojowych znane jako "Clan Battle". Pod pseudonimem "Machu" rzuca się w wir dynamicznych bitew, pilotując GQuuuuuuX.W tym samym czasie poznaje również poszukiwanego przez policję i wojsko pilota czerwonego Gundama - młodzieńca imieniem Shuji.

