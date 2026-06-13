Dlaczego "Królestwo Kryształowej Czaszki" to najgorszy "Indiana Jones"? Kathleen Kennedy tłumaczy

Była szefowa LucasFilm, a także producentka serii o przygodach Indiany Jonesa, Kathleen Kennedy, udzieliła niedawno obszernego wywiadu serwisowi Vulture. W trakcie rozmowy przyznała, że jej zdaniem najgorszą częścią kultowego cyklu jest "Indiana Jones i Królestwo Kryształowej Czaszki". Wskazała również na przyczyny takowego stanu rzeczy.
"Indiana Jones i Królestwo Kryształowej Czaszki": po co ci kosmici?
Według Kennedy
źródłem wszystkich problemów była niemożność osiągnięcia porozumienia między pomysłodawcą serii George'em Lucasem
, reżyserem Stevenem Spielbergiem
i odtwórcą głównej roli Harrisonem Fordem
co do tego, w jakim kierunku powinna zmierzać seria. Lucas
chciał stworzyć historię inspirowaną produkcjami science fiction z lat 50., w tym "Wojną światów
". Zarówno Spielberg
jak i Ford
nie byli jednak entuzjastami tego konceptu. Steven miał problem z tym filmem. Harrison również. Nie chcieli realizować kolejnej części "Poszukiwaczy zaginionej Arki" z kosmitami w centrum historii
- wspomina Kennedy - Tak zaczął się ich konflikt.
Ostatecznie wszyscy zrobili to, czego chciał George Getty Images © Jun Sato
- przyznała producentka - To prawdopodobnie było właściwe rozwiązanie, ale Steven i Harrison nie byli zaangażowani w ten pomysł w stu procentach. Właśnie dlatego ten film jest najsłabszy spośród czterech części wyreżyserowanych przez Stevena. Kennedy
wspomniała również o problemach ze stroną wizualną widowiska. Autor zdjęć Janusz Kamiński
próbował odtworzyć estetykę trzech pierwszych części cyklu, które fotografował Douglas Slocombe
. Po latach Polak przyznał, że nie udało mu się osiągnąć tego samego efektu.
Mimo mieszanych recenzji "Królestwo Kryształowej Czaszki
" okazało się finansowym sukcesem i zarobiło ponad 800 milionów dolarów na całym świecie - najwięcej ze wszystkich części. Film spotkał się jednak z chłodnym przyjęciem fanów. Źle przyjęta została zwłaszcza próba przekazania pałeczki nowemu bohaterowi - Muttowi Williamsowi granemu przez Shię LaBeoufa
.
Indiana Jones i Królestwo Kryształowej Czaszki": zwiastun