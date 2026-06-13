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Dlaczego "Królestwo Kryształowej Czaszki" to najgorszy "Indiana Jones"? Kathleen Kennedy tłumaczy

Vulture / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Dlaczego+%22Kr%C3%B3lestwo+Kryszta%C5%82owej+Czaszki%22+to+najgorszy+%22Indiana+Jones+Kathleen+Kennedy+t%C5%82umaczy-167087
Dlaczego &quot;Królestwo Kryształowej Czaszki&quot; to najgorszy &quot;Indiana Jones&quot;? Kathleen Kennedy tłumaczy
Była szefowa LucasFilm, a także producentka serii o przygodach Indiany Jonesa, Kathleen Kennedy, udzieliła niedawno obszernego wywiadu serwisowi Vulture. W trakcie rozmowy przyznała, że jej zdaniem najgorszą częścią kultowego cyklu jest "Indiana Jones i Królestwo Kryształowej Czaszki". Wskazała również na przyczyny takowego stanu rzeczy.  

"Indiana Jones i Królestwo Kryształowej Czaszki": po co ci kosmici?



Według Kennedy źródłem wszystkich problemów była niemożność osiągnięcia porozumienia między pomysłodawcą serii George'em Lucasem, reżyserem Stevenem Spielbergiem i odtwórcą głównej roli Harrisonem Fordem co do tego, w jakim kierunku powinna zmierzać seria. 

Lucas chciał stworzyć historię inspirowaną produkcjami science fiction z lat 50., w tym "Wojną światów". Zarówno Spielberg jak i Ford nie byli jednak entuzjastami tego konceptu.  Steven miał problem z tym filmem. Harrison również. Nie chcieli realizować kolejnej części "Poszukiwaczy zaginionej Arki" z kosmitami w centrum historii - wspomina Kennedy - Tak zaczął się ich konflikt.

GettyImages-112446351.jpg Getty Images © Jun Sato


Ostatecznie wszyscy zrobili to, czego chciał George - przyznała producentka - To prawdopodobnie było właściwe rozwiązanie, ale Steven i Harrison nie byli zaangażowani w ten pomysł w stu procentach. Właśnie dlatego ten film jest najsłabszy spośród czterech części wyreżyserowanych przez Stevena. 

Kennedy wspomniała również o problemach ze stroną wizualną widowiska. Autor zdjęć Janusz Kamiński próbował odtworzyć estetykę trzech pierwszych części cyklu, które fotografował Douglas Slocombe. Po latach Polak przyznał, że nie udało mu się osiągnąć tego samego efektu.

Mimo mieszanych recenzji "Królestwo Kryształowej Czaszki" okazało się finansowym sukcesem i zarobiło ponad 800 milionów dolarów na całym świecie - najwięcej ze wszystkich części. Film spotkał się jednak z chłodnym przyjęciem fanów. Źle przyjęta została zwłaszcza próba przekazania pałeczki nowemu bohaterowi - Muttowi Williamsowi granemu przez Shię LaBeoufa.

Indiana Jones i Królestwo Kryształowej Czaszki": zwiastun





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