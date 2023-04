"Ojciec chrzestny" czy "Ojciec chrzestny II"? Al Pacino wybiera

Pacino wybiera ulubioną część "Ojca chrzestnego"

Getty Images © Dominik Bindl



"Gwiezdne wojny" bez Pacino. Dlaczego?

"7 wspaniałych": Najlepsze sceny z trylogii "Ojciec chrzestny"

Czy wybiera się na emeryturę? Aktor opowiedział o swojej karierze. Zdradził też, jak bardzo zgodny z prawdą jest serial " The Offer ", w którym zagrał go Anthony Ippolito W wywiadzie z cyklu "People Who Inspire Us", który odbył się w centrum kulturalnym 92NY w Nowym Jorku, Al Pacino zdradził, że obecnie spisuje swoje wspomnienia:Czy jedną z rzeczy do wyjaśnienia będą kulisy powstania " Ojca chrzestnego "? Pacino skomentował serial " The Offer ", który opowiada o tym, jak powstawał słynny film Francisa Forda Coppoli Wspominając pracę nad samym filmem, gwiazdor zdradził, że pierwszego dnia zdjęćPrzewidywania aktorów jednak - delikatnie mówiąc - się nie sprawdziły. Film zdobył 11 nominacji do Oscara i doczekał się dwóch kontynuacji. Pacino zdradził też, czy - zgodnie z powszechną opinią - uważa sequel za lepszy film od "jedynki":, podsumował aktor.Zapytany, czy żałuje odrzucenia jakiejś roli, Pacino zdradził, że swego czasu zrezygnował z udziału w " Gwiezdnych wojnach "., przyznał Pacino , puentując anegdotę żartem: Pacino zdradził też, że ma cztery nowe projekty na horyzoncie. Zapytany o to, czy wybiera się na emeryturę, powiedział: