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Dlaczego Anne Hathaway odrzuciła rolę w "Spider-Manie"? Co wiemy o nowych "X-Menach"?

Comic Book Movie / autor: /
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Dlaczego Anne Hathaway odrzuciła rolę w &quot;Spider-Manie&quot;? Co wiemy o nowych &quot;X-Menach&quot;?
źródło: Getty Images
autor: Dominik Bindl
"Spider-Man: Całkiem nowy dzień" trafił już do kin i wiele z przedpremierowych przecieków potwierdziło się w gotowym filmie. Jedna z głośniejszych plotek o starszej kobiecej antagonistce jednak się nie sprawdziła. Wiadomo już dlaczego. Postać tę miała zagrać Anne Hathaway, ale ostatecznie aktorka odrzuciła rolę. 

Anne Hathaway nie chciała grać w "Spider-Manie"



Jak ujawnił John Rocha w podcaście "The Hot Mic", Anne Hathaway otrzymała propozycję zagrania Leper Queen w "Całkiem nowym dniu". Aktorka uznała jednak, że rola jest zbyt mała, by ją przyjąć. W efekcie twórcy zmienili koncepcję postaci, a miejsce Leper Queen zajął Bill Metzger, grany przez Tramella Tillmana.

Tramell Tillman w "Całkiem nowym dniu"
Komiksowa Leper Queen ma wyjątkowo tragiczną historię. Była zwyczajną kobietą, której nienarodzone dziecko zostało "zainfekowane" przez przypadkowo napotkanego mutanta. Gdy miało zaledwie dwa lata, ujawniły się u niego pirokinetyczne moce. Dziecko podpaliło dom, doprowadzając do własnej śmierci i ciężkiego okaleczenia matki. Kobieta, znana jedynie jako Page, poprzysięgła zemstę na wszystkich mutantach.

Marvel planował przedstawić ją w nowej wersji jako szefową Departamentu Kontroli Zniszczeń. Taki zabieg miał jednocześnie pozostawić możliwość powrotu bohaterki w przygotowywanym reboocie serii "X-Men".

Reboot "X-Menów" w drodze. Co wiadomo o obsadzie?



Rocha podzielił się również informacjami dotyczącymi obsady filmu o mutantach. Z jego źródeł wynika, że Cyclopsa ma zagrać Cooper Hoffman. W tej samej wersji wydarzeń Adam Driver miałby wcielić się w głównego przeciwnika X-Menów, Charles Melton w Bestię, Cailee Spaeny w Rogue, natomiast o rolę Profesora X starają się Bill Skarsgård i Tom Pelphrey.

Te informacje zakwestionował jednak współprowadzący podcast Jeff Sneider. Jak twierdzi, słyszał zupełnie inną wersję – według jego źródeł faworytem do zagrania Cyclopsa jest Drew Starkey. Aktor znany z filmów "Twój Simon" i "Queer" zdaniem Sneidera świetnie pasowałby do tej roli, choć równie dobrze mógłby wcielić się w Warrena Worthingtona III, czyli Angela.

GettyImages-2218085276.jpg Getty Images © Axelle/Bauer-Griffin
Drew Starkey
Na razie wszystkie te informacje pozostają jedynie niepotwierdzonymi plotkami. Niewykluczone jednak, że sytuacja wyjaśni się już wkrótce. Zbliżający się konwent D23 odbędzie się w Anaheim w dniach 14-16 sierpnia i właśnie tam Marvel może oficjalnie zaprezentować najważniejszych członków obsady nowych "X-Menów". 

Obecnie reboot X-Menów od Marvel Studios planowany jest na 2028 rok.

"Spider-Man: Całkiem nowy dzień" – Zobacz naszą recenzję





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