Dlaczego Gunn i Safran musieli odejść? Kulisy zmiany władz DC Studios

Kiedy Skydance walczyło o zaakceptowanie przez władze umowy kupna Warner Bros., David Ellison zapewniał o swoim poparciu dla szefów DC Studios, Jamesa Gunna i Petera Safrana. Ci z kolei, utwierdzeni w przekonaniu, że będą dalej decydować o kinowym uniwersum DC, zapewniali, że mają plan na najbliższe 10 lat. W październiku, kiedy ogłoszono nową strukturę władz koncernu Skydance, Gunn i Safran pozostali na stanowiskach szefów DC Studios. Jednak w poniedziałek, 9 listopada, w dniu ogłoszenia sprawozdania finansowego za trzeci kwartał, Hollywood zostało zszokowane informacją, że Gunn i Safran nie są już szefami DC Studios. Co się stało? Na to pytanie odpowiedział portal The Hollywood Reporter.
Osobiste animozje i konflikt kompetencyjny powodami zmian personalnych?
Jeśli wierzyć temu, co można przeczytać w The Hollywood Reporter, powodem zmian we władzach DC Studios są osobiste animozje. I nie chodzi tu o Davida Ellisona czy Ynona Kreiza (szefów nowego koncernu), a o Josha Greensteina i Danego Goldberga, czyli szefów Skydance Motion Picture Group.
Kiedy DC Studios należało do Warner Bros. Discovery, Gunn i Safran cieszyli się olbrzymią autonomią.
Ze swoich decyzji spowiadali się bezpośrednio przed Davidem Zaslavem. Po przejęciu studia przez Skydance szefowie DC Studios uznali, że podpisany kontrakt nadal obowiązuje, czyli wciąż mają zachowaną niezależność twórczą i będą odpowiadać bezpośrednio przed Ellisonem i Kreizem.
Jednak Greenstein i Goldberg mają inną wizję i chcą mieć kontrolę nad całą produkcją filmową nowego koncernu.
Niezależność Gunna
i Safrana
była im więc nie na rękę. Szczególnie frustrujące miało być dla nich to, że kiedy prosili o materiały z produkcji lub o konkretyzację planów, spotykali się z milczeniem lub opieszałością.
Jak sugeruje The Hollywood Reporter, Greenstein i Goldberg spędzili więc ostatnie tygodnie na podważaniu pozycji Gunna
i Safrana
oraz szukaniu ich następcy. Ostatecznie musieli przekonać Ellisona i Kreitza do konieczności zmian we władzach DC Studios już teraz (choć kontrakty Gunna
i Safrana
powoli zbliżały się do końca). Szefowie Skydance przybyli do siedziby DC Studios w piątek, 6 listopada, i to wtedy mieli poinformować Gunna i Safrana, że zostają zwolnieni, a ich następca jest już wybrany. James Gunn
miał więc czas na przygotowanie obszernego oświadczenia, które opublikował w mediach społecznościowych. W nim przyznaje, że decyzję o zwolnieniu przyjął z ulgą:
To, o czym przez ostatnie cztery lata wiedziały tylko najbliższe mi osoby, to fakt, że praca w DC Studios była dla mnie, delikatnie mówiąc, trudnym doświadczeniem. Nie odpowiadał mi korporacyjny charakter tej pracy (na szczęście Peter brał na siebie większość związanych z tym obowiązków)... Największą trudność sprawiało mi również, ze względu na moje ADHD i związane z nim silne skupianie się na konkretnych rzeczach, dzielenie czasu między projekty, które mnie niezwykle pasjonują, a te, które nie budzą we mnie aż takiego entuzjazmu, oraz wszystkie obowiązki wynikające z kierowania studiem. Tak więc owszem, będzie mi brakowało ludzi, z którymi pracowałem, i możliwości współtworzenia oraz opiekowania się tymi wspaniałymi postaciami. Jednocześnie odczuwam ogromną ulgę i nie mogę się doczekać powrotu do czystej pracy filmowca. James Gunn
zakończył już zdjęcia do "Man of Tomorrow
". Zajmując się postprodukcją, zaczął już nawet prace nad scenariuszem trzeciego filmu o Supermanie
. Czy jednak będzie mu dane go nakręcić? O tym zdecyduje Jeremy Latcham
, nowy szef DC Studios.
Pełen wpis Gunna znajdziecie TUTAJ
.