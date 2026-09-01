Ridley Scott zachwycał się tym aktorem. Teraz twierdzi, że nie jest wystarczająco męski

W kinach można już oglądać film "Gwiazdozbiór Psa". Główną rolę zagrał w nim Jacob Elordi. Ale to nie on był pierwotnie gwiazdą produkcji. Początkowo w filmie miał zagrać Paul Mescal. Odszedł w ostatniej chwili. Dlaczego? Matt Belloni z portalu Puck News ujawnia kulisy recastingu.
Paul Mescal nie zagrał w klapie Ridleya Scotta... przez "Gladiatora II"
Za "Gwiazdozbiór Psa"
odpowiada Ridley Scott
. Pracował on już wcześniej z Paulem Mescalem
przy okazji "Gladiatora II".
Kiedy prace nad widowiskiem trwały, reżyser nie mógł wyjść z zachwytu nad Irlandczykiem i chciał kontynuować z nim współpracę. To dlatego Mescal
dostał (i przyjął) rolę w filmie "Gwiazdozbiór Psa
".
Jednak tuż przed rozpoczęciem zdjęć do ekranizacji książki Petera Hellera Paul Mescal
przestał być jej gwiazdą. Jak zwykle w takich przypadkach w mediach podano jako powód inne zobowiązania. W tym przypadku chodziło o rozpisaną na cztery filmy biografię zespołu The Beatles.
Matt Belloni twierdzi, że powód był inny. Był nim Ridley Scott
. Kiedy bowiem "Gladiator II
" trafił do kin, został przez widzów przyjęty chłodno. Owszem, zarobił na całym świecie ponad 460 milionów dolarów, lecz przy budżecie przekraczającym ćwierć miliarda dolarów, był to wynik zdecydowanie poniżej oczekiwań.
Ktoś musiał zostać uznany winnym zaistniałem sytuacji. I Ridley Scott
wskazał go. Był nim właśnie Paul Mescal
. Nagle reżyser miał twierdzić, że irlandzki aktor jest niewystarczająco męski. W efekcie nie chciał już z nim ponownie pracować.
Tymczasem "Gwiazdozbiór Psa
", który trafił do amerykańskich kin w jeden z najgorszych dla premier weekendów, okazał się box-office'owym rozczarowaniem. Obraz zarobił 7,7 mln dolarów
i zajął dopiero piąte miejsce. Niewiele lepiej wypadł na świecie, gdzie w ciągu pierwszych pięciu dni zgarnął zaledwie 11,1 mln dolarów
. A wszystko to przy oficjalnym budżecie rzędu 60 milionów dolarów (sam Belloni twierdzi, że koszt produkcji to 89 mln dolarów
).
Zwiastun filmu "Gwiazdozbiór Psa"