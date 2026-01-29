Dlaczego Paul Dano nie skomentował słów Tarantino? "Czułem, że nie musiałem"

Pod koniec zeszłego roku Quentin Tarantino niewybrednymi komentarzami na temat Paula Dano (więcej na ten temat TUTAJ). Aktor znany m.in. z "Aż poleje się krew" nie spieszył się z odpowiedzią. W końcu jednak został poproszony o odniesienie się do sprawy. TRWA ANKIETA OSCAROWA! GŁOSY MOŻECIE ODDAWAĆ, KLIKAJĄC TUTAJ
Dlaczego Paul Dano nie skomentował wypowiedzi Tarantino?Paul Dano
długo nie komentował wypowiedzi Quentina Tarantino
na swój temat. W końcu przyznał, że po prostu nie widział potrzeby, aby to robić: Byłem niesamowicie wdzięczny, że cały świat stanął w mojej obronie, bo dzięki temu ja nie musiałem tego robić.
Bardziej emocjonalnie zareagowali Toni Collette
oraz Jonathan Dayton
– koleżanka z planu "Małej Miss
" oraz współreżyser produkcji z 2006 roku. W trakcie specjalnego pokazu, jaki z okazji 20-lecia premiery zorganizowano na festiwalu Sundance, aktorka powiedziała: Pieprzyć tego gościa! Musiał być naćpany… to było po prostu dezorientujące. Kto tak robi?
Mogę jedynie przypuszczać, że jego surowy styl gry sprawił, że Tarantino poczuł się nieswojo. Nie dało się go łatwo zaszufladkować Getty Images © Kevin Winter
– powiedział Dayton
.
Skąd znamy Paula Dano?Paul Dano
to amerykański aktor znany z takich filmów jak "Mała Miss
", "Aż poleje się krew"
, "Labirynt
", "Zniewolony. 12 Years a Slave
", "Młodość
", "Człowiek-scyzoryk
", "Batman
", "Fabelmanowie
" czy "Inwestorzy amatorzy
". Na uwagę zasługują też jego role w serialach "Wojna i pokój
" oraz "Ucieczka z Dannemory
". Aktualnie jego filmografię zamyka dramat polityczny "Czarnoksiężnik z Kremla
", który zadebiutował na ubiegłorocznym festiwalu w Wenecji. Wśród zbliżających się produkcji z jego udziałem znajdziemy m.in. komediodramat "The Chaperones".
