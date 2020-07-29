ILE? Robert Downey Jr dostał od Marvela górę kasy za rolę Dooma w dwóch "Avengers"

Dobrze jest być Robertem Downeyem Jr. Przynajmniej ze względów finansowych. Plotkarskie Page Six ujawnia gażę aktora za to, że zgodził się na powrót do uniwersum Marvela.
Ogromne sumy dla największych gwiazd Marvela
Przypomnijmy, że przez lata Robert Downey Jr
grał w MCU Iron Mana
. Dzięki tej kreacji aktor zgarnął naprawdę ogromne sumy. Był najlepiej opłacanym aktorem Marvela. Wydawało się jednak, że jego związku z komiksową serią dobiegły końca. Dlatego też wszyscy byli w szoku, kiedy ogłoszono, że Downey Jr.
wraca i to nie jako Iron Man
, a Doktor Doom
.
Teraz plotkarskie Page Six wyjawia powód jego zgody na powrót do MCU
w widowiskach "Avengers: Doomsday
" i "Avengers: Secret Wars
". I jest to coś, co skusiłoby prawie każdego. Otóż Marvel zapłacił aktorowi aż 100 milionów dolarów
! W zamian aktor zgodził się na udział w obu częściach "Avengers
" oraz na krótki epizod w jeszcze jednej produkcji Marvela.
Ale zdaniem Page Six nie tylko Downey Jr.
dobrze zarobili na "Avengers: Doomsday
" i "Avengers: Secret Wars
". Chris Evans za powrót do roli Steve'a Rogersa otrzymał ponoć 40 milionów dolarów. Taką samą sumkę przygarnął też Chris Hemsworth za rolę Thora.
Oznacza to, że te trzy gwiazdy kosztowały Marvel Studios 180 milionów dolarów. Page Six sugeruje więc, że pozostali aktorzy na wielkie gaże nie mieli co liczyć, ponieważ strona twierdzi, że budżet obu części "Avengers" wynosi około 600 milionów dolarów
. Jeśli to prawda, to oznacza to dość radykalne ucięcie kosztów, ponieważ na realizację "Avengers: Wojna bez granic
" i "Avengers: Koniec gry
" Marvel wydał 800 milionów dolarów.
Czy aktorzy ci warci są tych oszałamiających kwot? Przekonamy się już w grudniu, kiedy "Avengers: Doomsday
" trafi do kin.
Zwiastun filmu "Avengers: Doomsday"