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Dlaczego film "Call of Duty" nie będzie jak adaptacje komiksów? Reżyser wyjaśnia

The Playlist / autor: /
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Dlaczego film &quot;Call of Duty&quot; nie będzie jak adaptacje komiksów? Reżyser wyjaśnia
Peter Berg, reżyser filmowej adaptacji "Call of Duty", zapowiada poważniejsze podejście do popularnej serii gier. W rozmowie z serwisem ComicBook wyjaśnił, dlaczego inspiracją dla produkcji będą odsłony "Modern Warfare" i dlaczego nie chce, by jego film kojarzono z adaptacjami komiksów.

Berg komentuje swoją adaptację



Berg stwierdził: Jeśli przyjrzeć się misjom, fabułom i postaciom takim jak kapitan Price, Soap, Ghost czy Alex, widać, że to skomplikowani ludzie. Bez urazy dla nikogo, ale to nie są bohaterowie kreskówek ani komiksów.

Reżyser podkreślił, że w uniwersum "Modern Warfare" interesuje go przede wszystkim ludzki wymiar wojny. Choć gry nie stronią od przemocy, ich historie mają według niego opowiadać również o cenie, jaką płacą żołnierze. Twórcy przyglądają się kosztom wojny i temu, co oznacza bycie wojownikiem, który z jakiegoś powodu postanowił stanąć między realnym zagrożeniem a resztą z nas. Pokazują ciężar, jaki dźwigają ci ludzie.




Za scenariusz filmu odpowiada Taylor Sheridan, znany między innymi z "Sicario" i serialu "Yellowstone". Na razie nie ogłoszono obsady produkcji. Zainteresowanie udziałem w niej wyraziła jednak Inde Navarrette, która wcześniej streamowała rozgrywki "Call of Duty" na Twitchu. Aktorka przyznała, że jest wielką fanką serii i bez zastanowienia zgodziłaby się na występ.

Film powstaje dla Paramount Pictures, a jego premierę zaplanowano na 30 czerwca 2028 roku. Tymczasem 25 listopada na Netfliksie zobaczymy najnowszy film Berga, "The Mosquito Bowl".

"The Mosquito Bowl" - zwiastun



Po ataku na Pearl Harbor cztery gwiazdy amerykańskiego futbolu uniwersyteckiego zaciągają się do wojska, gdzie poznają siłę braterskich więzi i koszmar wojny.

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