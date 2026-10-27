Dlaczego film "Call of Duty" nie będzie jak adaptacje komiksów? Reżyser wyjaśnia

Peter Berg says his 'CALL OF DUTY' movie is all about the 'cost of having to be a warrior.'



"These are not – and no disrespect – cartoon characters or comic books. These are very nuanced storylines; there’s a real soul to the Modern Warfare universe…



Yes, there’s violence – but underneath it I think the game, and the creators of the game, are really looking at the cost of war, the cost of having to be a warrior who’s, for whatever reason, chosen to put himself between real danger and the rest of us, and the burden that these guys carry.”



Peter Berg is the Writer/Director of The Mosquito Bowl, releasing in theaters on October 30, 2026, and on Netflix on November 25, 2026. #TheMosquitoBowl @netflix #CallOfDuty