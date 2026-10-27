Dlaczego film "Call of Duty" nie będzie jak adaptacje komiksów? Reżyser wyjaśnia

Peter Berg, reżyser filmowej adaptacji "Call of Duty", zapowiada poważniejsze podejście do popularnej serii gier. W rozmowie z serwisem ComicBook wyjaśnił, dlaczego inspiracją dla produkcji będą odsłony "Modern Warfare" i dlaczego nie chce, by jego film kojarzono z adaptacjami komiksów.
Berg komentuje swoją adaptację Berg
stwierdził: Jeśli przyjrzeć się misjom, fabułom i postaciom takim jak kapitan Price, Soap, Ghost czy Alex, widać, że to skomplikowani ludzie. Bez urazy dla nikogo, ale to nie są bohaterowie kreskówek ani komiksów.
Reżyser podkreślił, że w uniwersum "Modern Warfare
" interesuje go przede wszystkim ludzki wymiar wojny. Choć gry nie stronią od przemocy, ich historie mają według niego opowiadać również o cenie, jaką płacą żołnierze. Twórcy przyglądają się kosztom wojny i temu, co oznacza bycie wojownikiem, który z jakiegoś powodu postanowił stanąć między realnym zagrożeniem a resztą z nas. Pokazują ciężar, jaki dźwigają ci ludzie.
Za scenariusz filmu odpowiada Taylor Sheridan
, znany między innymi z "Sicario
" i serialu "Yellowstone
". Na razie nie ogłoszono obsady produkcji. Zainteresowanie udziałem w niej wyraziła jednak Inde Navarrette
, która wcześniej streamowała rozgrywki "Call of Duty
" na Twitchu. Aktorka przyznała, że jest wielką fanką serii i bez zastanowienia zgodziłaby się na występ.
Film powstaje dla Paramount Pictures, a jego premierę zaplanowano na 30 czerwca 2028 roku. Tymczasem 25 listopada na Netfliksie zobaczymy najnowszy film Berga
, "The Mosquito Bowl
".
"The Mosquito Bowl" - zwiastun
Po ataku na Pearl Harbor cztery gwiazdy amerykańskiego futbolu uniwersyteckiego zaciągają się do wojska, gdzie poznają siłę braterskich więzi i koszmar wojny.