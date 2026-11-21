"Blade" miał być jednym z najciekawszych projektów Marvela z Mahershalą Alim w roli głównej, ale produkcja od początku miała pod górkę. Jednym z twórców, którzy w pewnym momencie pożegnali się z filmem, był Bassam Tariq. Reżyser zdradził właśnie, co sprawiło, że zdecydował się odejść.
Bassam Tariq: Życie jest za krótkie, żeby robić gówniane filmy
Tariq był początkowo związany z projektem jako reżyser, jednak z czasem zrezygnował z tej funkcji. Dziś nie ukrywa, że doświadczenie z "Blade'em
" nauczyło go jednej rzeczy: jeśli chce mieć pewność, że film będzie zgodny z jego wizją, musi zachować kontrolę nad scenariuszem. Życie jest za krótkie, żeby robić gówniane filmy
– powiedział. Jak wyjaśnił, właśnie dlatego doszedł do wniosku, że w przyszłości musi mieć pełną kontrolę nad tekstem, nad którym pracuje. Jeśli pojawiają się różnice zdań, woli rozwiązywać je bezpośrednio z osobami odpowiedzialnymi za projekt, zamiast znajdować się pomiędzy aktorami a decyzjami podejmowanymi przez korporację.
Według Tariqa problem zaczął się robić szczególnie widoczny już na etapie castingu. Reżyserowi trudno było zaakceptować sytuację, w której można było rozpocząć kompletowanie obsady i rozwijanie filmu bez właściwie gotowego scenariusza. Jeszcze trudniejsze było później wyjaśnianie aktorom, kim mają być ich bohaterowie i czego mogą się po nich spodziewać.
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Mahershala Ali i Bassam Tariq
Ryzyko było spore. Jeśli późniejsza wersja scenariusza nie odpowiadała wcześniejszym obietnicom, to właśnie reżyser musiałby się z tego tłumaczyć. A jego wiarygodność w oczach aktorów mogłaby na tym mocno ucierpieć.
Tariq zauważył, że jako reżyser stawał się dla aktorów osobą przynoszącą złe wiadomości, mimo że sam nie miał wpływu na decyzje podejmowane przez korporację. Jego zdaniem trudno w takich warunkach budować zdrową relację na planie. Zrozumiał więc, że traci przez to wiarygodność i nie chce w ten sposób pracować. Jedyne, co mam, to moja uczciwość i dużo o tym myślałem
– powiedział.
"Blade" nie powstał, ale kostiumy trafiły do innego filmu
Jest pewien nietypowy plus całej historii. Część kostiumów przygotowanych pierwotnie z myślą o "Bladzie
" znalazła później zastosowanie w innym filmie – "Grzesznikach
" Ryana Cooglera
.
Tariq nie ma z tym problemu. Wręcz przeciwnie. Cieszy go, że materiały stworzone z myślą o niedoszłym projekcie Marvela ostatecznie znalazły się w filmie, który jego zdaniem okazał się znacznie odważniejszy. Byłem bardzo szczęśliwy, że właśnie taki film z tego powstał
– powiedział. Jego zdaniem "Grzesznicy
" dały Cooglerowi coś, czego nie mógłby osiągnąć przy projekcie będącym kolejną częścią wielkiego uniwersum. Reżyser zauważył również, że Coogler przez lata rozwijał franczyzy i marki należące do innych osób, a tym razem mógł stworzyć coś całkowicie własnego.
MOVIE SIĘ "Grzesznicy" – recenzujemy