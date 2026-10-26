Dlaczego warto zobaczyć "Zobaczysz wszystko"? Recenzja

Czy "Zobaczysz wszystko" w reżyserii Nathana Fieldera i Lance'a Oppenheima to dokument roku? A może film roku? Produkcję studia A24 można obejrzeć w Polsce już na pokazach przedpremierowych, a oficjalna premiera – już w przyszłym tygodniu. Przeczytajcie recenzję filmu autorstwa Jakuba Popieleckiego.
"Zobaczysz wszystko" – recenzja
"Zobaczysz wszystko
" wpisuje się w klasyczną konwencję: "mężczyzna patrzy na kobietę i próbuje ją zrozumieć". Ciągnie się ona od Leonarda uwieczniającego ambiwalentny uśmiech Mony Lisy przez Freuda psychoterapeutyzującego Annę O. aż po Bena Afflecka
zastanawiającego się, co siedzi w głowie Rosamund Pike
w "Gone Girl
" (2014) Davida Finchera
(...). Fielder
w zasadzie kontynuuje to, co robił już wcześniej. Jak w "Złotym dotyku Nathana
" – znowu przewrotnie pomaga jakimś przedsiębiorcom. Jak w "Próbie generalnej
" – znowu coś inscenizuje, próbując przezwyciężyć opór rzeczywistości (...).
Jednak im dłużej Fielder
patrzy na Holmes
, im dłużej my patrzymy, jak on patrzy na Holmes
, tym bardziej zmienia się nasze rozumienie tego, na co patrzymy. Fielder
stopniowo przekracza granice komedii i satyry. "Zobaczysz wszystko
" na naszych oczach, powoli – krok po kroku, spojrzenie po spojrzeniu – schodzi na bardziej fundamentalny poziom. Staje się opowieścią o czymś głęboko (między)ludzkim. O najprostszej, najbardziej podstawowej rzeczy: próbie poznania, "zobaczenia", drugiej osoby. Całą recenzję autorstwa Jakuba Popieleckiego przeczytacie TUTAJ.
MOVIE SIĘ: Rozmawiamy o "Zobaczysz wszystko" Elizabeth Holmes
, założycielka firmy Theranos i okrzyknięta "kobiecym Steve'em Jobsem" wizjonerka, została skazana na 11 lat więzienia za jedno z największych oszustw Doliny Krzemowej. Na 34 dni przed odbyciem kary w jej życie wkracza Nathan Fielder
– bezkompromisowy komik i prowokator. Wprowadza się do jej domu, by obserwować ostatnie chwile wolności kobiety. Holmes twierdzi, że jest niewinna, i obiecuje, że kamera Fieldera ujawni prawdę, która wstrząśnie światem. Wypowiada tylko dwa słowa: "Zobaczysz wszystko".