Do sieci trafił plakat serialu "Harry Potter". Pokazano na nim Hogwart

Premiera serialowego "Harry'ego Pottera" zbliża się wielkimi krokami. Niedawno dowiedzieliśmy się, kto wcieli się w rodziców tytułowego bohatera (przypomnijmy, że będą to Jasper Talbot i Hannah Chinn), a dziś do sieci trafił pierwszy plakat produkcji.
"Harry Potter" zadebiutuje w grudniu
Na plakacie znalazł się wizerunek głównego bohatera wraz ze słynnym określeniem "Chłopiec, który przeżył" oraz Hogwartem - dzięki temu mamy okazję sprawdzić, jak z zewnątrz prezentuje się zamek.
Serialowa wersja "Harry'ego Pottera
" zadebiutuje w HBO i HBO Max w Boże Narodzenie. W roli Harry'ego Pottera
zobaczymy Dominica McLaughlina
, Hermionę Granger
zagra Arabella Stanton
, a Rona Weasleya
- Alastair Stout
. W obsadzie znaleźli się również m.in. John Lithgow
jako Albus Dumbledore
, Janet McTeer
jako Minerwa McGonagall
, Paapa Essiedu
jako Severus Snape
oraz Nick Frost
jako Rubeus Hagrid
.
Pierwszy sezon będzie adaptacją "Harry'ego Pottera i Kamienia Filozoficznego". Nowa adaptacja cyklu powieści J. K. Rowling
przenosi widzów w magiczny świat Harry’ego Pottera, wiernie odtwarzając przygody młodego czarodzieja i jego przyjaciół. Serial zagłębia się w mroczne sekrety Hogwartu, walkę dobra ze złem w uniwersum pełnym magii.
Zwiastun serialu "Harry Potter"