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Do sieci trafił plakat serialu "Harry Potter". Pokazano na nim Hogwart

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Do sieci trafił plakat serialu &quot;Harry Potter&quot;. Pokazano na nim Hogwart
Premiera serialowego "Harry'ego Pottera" zbliża się wielkimi krokami. Niedawno dowiedzieliśmy się, kto wcieli się w rodziców tytułowego bohatera (przypomnijmy, że będą to Jasper Talbot i Hannah Chinn), a dziś do sieci trafił pierwszy plakat produkcji.

"Harry Potter" zadebiutuje w grudniu



Na plakacie znalazł się wizerunek głównego bohatera wraz ze słynnym określeniem "Chłopiec, który przeżył" oraz Hogwartem - dzięki temu mamy okazję sprawdzić, jak z zewnątrz prezentuje się zamek. 







Serialowa wersja "Harry'ego Pottera" zadebiutuje w HBO i HBO Max w Boże Narodzenie. W roli Harry'ego Pottera zobaczymy Dominica McLaughlina, Hermionę Granger zagra Arabella Stanton, a Rona Weasleya - Alastair Stout. W obsadzie znaleźli się również m.in. John Lithgow jako Albus Dumbledore, Janet McTeer jako Minerwa McGonagall, Paapa Essiedu jako Severus Snape oraz Nick Frost jako Rubeus Hagrid.
          
Pierwszy sezon będzie adaptacją "Harry'ego Pottera i Kamienia Filozoficznego". Nowa adaptacja cyklu powieści J. K. Rowling przenosi widzów w magiczny świat Harry’ego Pottera, wiernie odtwarzając przygody młodego czarodzieja i jego przyjaciół. Serial zagłębia się w mroczne sekrety Hogwartu, walkę dobra ze złem w uniwersum pełnym magii.

Zwiastun serialu "Harry Potter"



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