Dobre, bo polskie? Najlepsze polskie filmy 2025 według użytkowników Filmwebu

Polska kinematografia - czy to samodzielnie, czy to w koprodukcjach z innymi krajami - wzbogaciła się w roku 2025 o wiele nowych tytułów. Użytkownicy Filmwebu je skrzętnie oglądalni i oceniali na portalu. Teraz nadszedł czas, byśmy poznali werdykt widzów. Przed Wami lista Top 10 najlepiej ocenianych polskich filmów powstałych w 2025 roku.
Top 10 najlepszych polskich filmów 2025 według użytkowników Filmwebu
Poniższe zestawienie powstało w oparciu o średnie ocen wystawionych przez użytkowników Filmwebu na filmy mające jako kraj dodaną Polskę. Oznacza to więc zarówno filmy polskie jak i zagraniczne powstałe w koprodukcji z Polską.
Wzięliśmy pod uwagę wyłącznie filmy pełnometrażowe, których rok produkcji w bazie Filmwebu to 2025
(nawet jeśli filmy były dostępne wyłącznie na festiwalach lub pokazach przedpremierowych).
Uwzględniliśmy wyłącznie te tytuły, które zgromadziły przynajmniej 1000 ocen
.
Tak wygląda lista najlepszych polskich filmów według Filmwebowiczów:
Zwiastun filmu "Chopin, Chopin!"
Zwiastun filmu "Bałtyk"
Zwiastun filmu "Triumf serca"