Dobre, bo polskie? Najlepsze polskie filmy 2025 według użytkowników Filmwebu
Rankingi / Filmy

Dobre, bo polskie? Najlepsze polskie filmy 2025 według użytkowników Filmwebu

Filmweb
Dobre, bo polskie? Najlepsze polskie filmy 2025 według użytkowników Filmwebu
źródło: materialy promocyjne
Polska kinematografia - czy to samodzielnie, czy to w koprodukcjach z innymi krajami - wzbogaciła się w roku 2025 o wiele nowych tytułów. Użytkownicy Filmwebu je skrzętnie oglądalni i oceniali na portalu. Teraz nadszedł czas, byśmy poznali werdykt widzów. Przed Wami lista Top 10 najlepiej ocenianych polskich filmów powstałych w 2025 roku.

Top 10 najlepszych polskich filmów 2025 według użytkowników Filmwebu



Poniższe zestawienie powstało w oparciu o średnie ocen wystawionych przez użytkowników Filmwebu na filmy mające jako kraj dodaną Polskę. Oznacza to więc zarówno filmy polskie jak i zagraniczne powstałe w koprodukcji z Polską.

Wzięliśmy pod uwagę wyłącznie filmy pełnometrażowe, których rok produkcji w bazie Filmwebu to 2025 (nawet jeśli filmy były dostępne wyłącznie na festiwalach lub pokazach przedpremierowych). 

Uwzględniliśmy wyłącznie te tytuły, które zgromadziły przynajmniej 1000 ocen.

Tak wygląda lista najlepszych polskich filmów według Filmwebowiczów:

10
plakat filmu Chopin, Chopin!

Chopin, Chopin!

2025
2h 13m

Dramat

Biograficzny

Muzyczny

Polska

Dramat

Biograficzny

Muzyczny

Paryż, 1835 rok. Fryderyk Chopin ma 25 lat i jest ulubieńcem paryskich salonów, arystokracji i króla Francji. Żadne znaczące wydarzenie nie może odbyć się bez jego udziału. Widzimy go podczas nocnych eskapad i afterparty po koncertach. Zazwyczaj pełnego energii, przykrywającego chorobę żartem. Jego życie ucieka, jednak Fryderyk nie zwalnia. Komponuje arcydzieła, także na zamówienie. Ze względu na zobowiązania finansowe udziela lekcji gry na fortepianie. Przyjaciele go podziwiają, a kobiety pragną.


Zwiastun filmu "Chopin, Chopin!"




9
plakat filmu Życie dla początkujących

Życie dla początkujących

2025
1h 20m

Komedia

Polska

Komedia

Introwertyczna Monia jest wampirem. Zatrudnienie w domu spokojnej starości pozwala jej żywić się pobieraną w sanitarnych warunkach krwią, a kontakty międzyludzkie ogranicza do rozmów z dotkniętymi demencją seniorami. Czuje się bezpiecznie i pewnie mogłaby jeszcze tak długo funkcjonować, gdyby na jej drodze nie stanął pewien śmiertelnik – Czarek. Chłopak jest pierwszą osobą, która odkrywa sekret Moni. W tym samym czasie w ośrodku zaczynają dziać się niepokojące rzeczy. Na ciele zmarłych pacjentów zostają znalezione ślady ugryzienia. Wychodzi na to, że w domu seniora grasuje drugi wampir. Okazuje się nim Mirek, przemieniony przez Monię niedoszły samobójca. Życie wieczne oznacza dla niego prawdziwą katorgę, zwłaszcza że zabić go może tylko osoba, która go stworzyła. Mirek stawia Moni ultimatum – albo ona zabije jego, albo on rozprawi się z każdym seniorem w ośrodku. A może jednak zmieni zdanie, kiedy się przekona, jak piękne może być nocne życie?


8
plakat filmu Przepiękne!

Przepiękne!

2025
1h 59m

Dramat

Komedia

Obyczajowy

Polska

Dramat

Komedia

Obyczajowy

Magda próbuje pogodzić wychowanie dwójki małych dzieci z prowadzeniem domu, a jednocześnie pragnie wrócić do pracy i realizować swoje zawodowe ambicje. Basia, skryta za murem nieufności, za wszelką cenę, unika miłości, choć bardzo jej pragnie. Krysia, po trzydziestu latach małżeństwa, chce czerpać z życia pełnymi garściami, nawet jeśli jej mąż nie podziela jej entuzjazmu. Agata, odnosząca sukcesy bizneswoman, nie potrafi odnaleźć nici porozumienia z nastoletnią córką. Julia jest gotowa poświęcić wszystko, by przedłużyć swoją karierę w branży, która ceni tylko młodość i urodę. A mała Tosia? Ona po prostu szuka odpowiedzi na wielkie pytania, które stawia przed nią życie.


7
plakat filmu LARP. Miłość, trolle i inne questy

LARP. Miłość, trolle i inne questy

2025
1h 33m

Komedia

Polska

Komedia

Sergiusz – nastolatek z technikum – jest niezrozumiany przez rodzinę i prześladowany przez rówieśników z powodu pasji do fantastyki i gier LARP (live action role-playing). W niesamowitym świecie wyobraźni i przygód spod znaku magii i miecza jest prawdziwym herosem – męskim, dzielnym, niepokonanym. W świecie rzeczywistym – już niekoniecznie. Sytuacja komplikuje się jeszcze bardziej, kiedy w klasie chłopaka pojawia się nowa uczennica – piękna Helena, w której ten zakochuje się od pierwszego wejrzenia. Niestety dziewczyna zaczyna kolegować się z grupą popularnych uczniów. Sergiusz czuje, że w starciu ze szkolnymi trollami ma nikłe szanse na zdobycie serca Heleny. Wszystko zmienia się, gdy niespodziewanie odkrywa tajemnicę nastolatki, a do miasta przybywa sławny autor bestsellerów.


6
plakat filmu Brzydka siostra

Brzydka siostra

Den stygge stesøsteren
2025
1h 45m

Komedia

Horror

Dania

Norwegia

Polska

Szwecja

Rumunia

Komedia

Horror

Historia Elwiry, która żyje w cieniu swojej bajecznie pięknej przyrodniej siostry. W świecie, gdzie uroda to waluta, a królewski bal przypomina bezwzględne igrzyska, Elwira postanawia za wszelką cenę poślubić księcia. Największą przeszkodą, aby podbić serce wymarzonego mężczyzny i rozpocząć nowe lepsze życie, jest Kopciuszek.


5
plakat filmu Bałtyk

Bałtyk

2025
1h 5m

Dokumentalny

Polska

Dokumentalny

W samym sercu Łeby, wśród wiatru, soli i zapachu dymu, Miecia od czterech dekad prowadzi kultową wędzarnię ryb. To miejsce nie jest tylko biznesem - to jej żywioł, powołanie i sens codzienności. Dzięki niej wędzarnia stała się lokalną legendą, a ona sama - postacią większą niż życie. Dla wielu mieszkańców Miecia to nie tylko sąsiadka czy szefowa - to Królowa Łeby z krwi i kości, z charakterem ostrym jak dym z pieca.


Zwiastun filmu "Bałtyk"




4
plakat filmu Dom dobry

Dom dobry

2025
1h 47m

Dramat

Polska

Dramat

Kiedy Gośka poznaje w internecie Grześka, jest przekonana, że to w końcu Ten Jedyny. Grzesiek wariuje na jej punkcie, obsypuje kwiatami, oświadcza się w Wenecji. To musi być miłość, prawda? Ale na tym perfekcyjnym obrazku szybko zaczynają pojawiać się rysy. Wkrótce ich wspólny dom staje się dla Gośki najniebezpieczniejszym z miejsc. Smarzowski zagląda do "dobrych domów", gdzie dzieją się rzeczy, o których większość woli milczeć. "Dom dobry" to film o granicach miłości, którego nie da się zapomnieć.


3
plakat filmu Ministranci

Ministranci

2025
1h 50m

Komedia

Dramat

Polska

Komedia

Dramat

Grupa nastoletnich ministrantów, sfrustrowana obojętną postawą dorosłych i instytucji Kościoła wobec niesprawiedliwości społecznej, postanawia wdrożyć własny, nietypowy plan odnowy moralnej. Uzbrojeni w młodzieńczy bunt i własną interpretację Pisma Świętego zakładają podsłuch… w konfesjonale, aby lepiej poznać swoich sąsiadów. Zamaskowani niczym Zorro i z ambicjami na miarę Robin Hooda, stają się sędziami w swoim osiedlowym świecie, pomagając potrzebującym i wymierzając kary za grzechy. Jednak ich misja zamienia się w niebezpieczną grę, a chłopcy, stosując własny, idealistyczny kodeks honorowy, zaczynają balansować na cienkiej granicy między dobrem a złem. Prawdziwe życie blokowiska miesza się z misją wprost z komiksów o superbohaterach, ale zamiast peleryn, bohaterowie noszą komże.


2
plakat filmu Teściowie 3

Teściowie 3

2025
1h 30m

Komedia

Polska

Komedia

W trzeciej części komediowego hitu "Teściowie" ponownie spotykamy się z rodziną, która tym razem zjeżdża się do spokojnego ośrodka na prowincji na chrzciny. Wanda i Tadeusz organizują uroczystość, na którą zapraszają Małgorzatę wraz z przyjaciółką, psychoterapeutką Grażyną. Na spotkaniu pojawia się również były mąż Małgorzaty, Andrzej, który przylatuje specjalnie z Australii – i tym razem nie jest sam. Atmosfera spotkania szybko wymyka się spod kontroli, a dawne konflikty i nowe romanse prowadzą do nieoczekiwanych konsekwencji – tym razem z udziałem lokalnej policji!


1
plakat filmu Triumf serca

Triumf serca

2025
1h 54m

Biograficzny

Dramat

Religijny

Polska

USA

Biograficzny

Dramat

Religijny

Dramat oparty na prawdziwej historii św. Maksymiliana Marii Kolbego – franciszkanina, który w obozie koncentracyjnym Auschwitz oddał życie za współwięźnia. Film amerykańskiego reżysera Anthony’ego D’Ambrosio rozpoczyna się tam, gdzie większość opowieści o ojcu Kolbem się kończy – w celi śmierci. I choć w retrospekcjach powracamy do ważnych momentów z życia św. Maksymiliana Marii Kolbego, to właśnie w tej zamkniętej przestrzeni rozgrywa się najbardziej przejmująca opowieść o ostatnich dniach życia świętego.


Zwiastun filmu "Triumf serca"




