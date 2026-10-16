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Christian Slater wystąpi w nowym filmie z nurtu Dogma 25

The Hollywood Reporter / autor: /
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Christian Slater wystąpi w nowym filmie z nurtu Dogma 25
źródło: Getty Images
autor: Roy Rochlin
Jak donosi dziś portal The Hollywood Reporter, troje znanych aktorów zasili szeregi nowego filmu nurtu Dogma 25. Christian Slater ("Mr. Robot"), Dree Hemingway ("Do ciebie, Philipie") oraz duńska aktorka Trine Dyrholm ("Dziewczyna z igłą") pojawią się w nowym filmie Jespera Justa – duńskiego artysty wizualnego i reżysera, dla którego projekt będzie pełnometrażowym debiutem reżyserskim.

"Incidents of Intimacy" – co wiemy o filmie?



Niskobudżetowy projekt Justa będzie w języku angielskim nosił tytuł "Incidents of Intimacy". Projekt opowie historię koordynatorki intymności (Trine Dyrholm), która wbrew wykonywanemu zawodowi ma wielkie problemy z nawiązaniem bliskiej relacji z kimkolwiek. Nie mogąc zbliżyć się do ludzi, kobieta kradnie należące do nich przedmioty, które gromadzi w specjalnie przygotowanym do tego "archiwum intymności" we własnej szafie. Film powstanie zgodnie z wytycznymi projektu "Dogma 25" – nowej inicjatywy, odpowiadającej na legendarny ruch Dogma '95, w którym swoje wczesne filmy realizowali Lars von Trier czy Thomas Vinterberg

GettyImages-157837815.jpg Getty Images © Mike Coppola
Jesper Just, reżyser filmu


Dogma 25 została zapoczątkowana w zeszłym roku w trakcie Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Cannes. Jej manifest wyróżnia 10 zasad "czystości" filmu, między innymi zakaz używania makijażu, kręcenie w autentycznych lokacjach, niski budżet czy maksymalnie 10 osób w ekipie za kamerą. Duńscy twórcy wyznający prawidła Dogmy 25 skupiają się wokół tamtejszej wytwórni Zentropa. W grupie nowych "dogmatyków" poza Justem znajdują się również  May el-Toukhy ("Królowa Kier"), Milad Alami ("Uwodziciel"), Annika Berg ("Team Hurricane") oraz Isabella Eklöf ("Wakacje").

Oprócz Slatera, Hemingway oraz Dyrholm w filmie wystąpią także: Johannes Lilleøre (serial "Rząd"), Julie Agnete Vang ("Komuna"), Laura Drasbæk ("Dealer") i Michael Moritzen ("Idioci"). W grupie tej znajdują się więc aktorzy współpracujący wcześniej z autorami Dogmy '95. 

"Królowa Kier" – zwiastun filmu


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