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Dom Nicolasa Cage'a uszkodzony w wyniku erozji

The Hollywood Reporter / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Dom+Nicolasa+Cage%27a+uszkodzony+w+wyniku+erozji-168507
Dom Nicolasa Cage'a uszkodzony w wyniku erozji
źródło: Getty Images
autor: Gilbert Flores
W Malibu erozja wybrzeża doprowadziła do powstania ogromnego leju krasowego. Uszkodzony został dom należący do Nicolasa Cage'a.

Dom Nicolasa Cage'a uszkodzony w wyniku erozji


Z informacji straży pożarnej wynika, że ok. 5:45 czasu lokalnego wysłano ekipy do domu przy Sea Level Drive 31600. Powodem interwenci miało być podejrzenie pęknięcia głównej instalacji gazowej. Na miejscu stwierdzono, że podjazd do budynku zapadł się – najprawdopodobniej w wyniku erozji. Doprowadziła ona też do uszkodzenia instalacji wodnej i gazowej. Ze względów bezpieczeństwa we wtorek rano Southern California Gas Company podjęło decyzję o odcięciu gazu. 

Na oficjalnym profilu miasta w mediach społecznościowych pojawiło się oświadczenie w tej sprawie. Czytamy w nim: 

Miejski Wydział Bezpieczeństwa Budynków i Southern California Gas Company pracują nad oceną sytuacji. W tej chwili miasto oznaczyło czerwoną etykietą (zakaz wstępu) pięć domów. Miejski Wydział Bezpieczeństwa Budynków i Southern California Gas Company będą monitorować sytuację, mając na uwadze kwestie bezpieczeństwa. Aktualne informacje będą przekazywane na bieżąco.

Oryginalny post znajdziecie poniżej: 



The Hollywood Reporter poprosiło o komentarz rzeczników aktora, ale do czasu publikacji tekstu nie otrzymało odpowiedzi. 

Ostatnie role Nicolasa Cage'a. Zobacz zwiastun serialu "Spider-Noir"


W ostatnich latach Nicolas Cage dodał do swojego CV takie tytuły jak "Świnia", "Nieznośny ciężar wielkiego talentu", "Renfield", "Dream Scenario", "Surfer", "Kod zła" czy "Syn przeznaczenia". Aktualnie jego filmografię zamyka serial "Spider-Noir", w którym wciela się w alternatywną wersję Spider-Mana z czasów Wielkiego Kryzysu. Przypominamy zwiastun: 


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