W Malibu erozja wybrzeża doprowadziła do powstania ogromnego leju krasowego. Uszkodzony został dom należący do Nicolasa Cage'a.
Dom Nicolasa Cage'a uszkodzony w wyniku erozji
Z informacji straży pożarnej wynika, że ok. 5:45 czasu lokalnego wysłano ekipy do domu przy Sea Level Drive 31600. Powodem interwenci miało być podejrzenie pęknięcia głównej instalacji gazowej. Na miejscu stwierdzono, że podjazd do budynku zapadł się – najprawdopodobniej w wyniku erozji. Doprowadziła ona też do uszkodzenia instalacji wodnej i gazowej. Ze względów bezpieczeństwa we wtorek rano Southern California Gas Company podjęło decyzję o odcięciu gazu.
Na oficjalnym profilu miasta w mediach społecznościowych pojawiło się oświadczenie w tej sprawie. Czytamy w nim: Miejski Wydział Bezpieczeństwa Budynków i Southern California Gas Company pracują nad oceną sytuacji. W tej chwili miasto oznaczyło czerwoną etykietą (zakaz wstępu) pięć domów. Miejski Wydział Bezpieczeństwa Budynków i Southern California Gas Company będą monitorować sytuację, mając na uwadze kwestie bezpieczeństwa. Aktualne informacje będą przekazywane na bieżąco.
Oryginalny post znajdziecie poniżej:
The Hollywood Reporter poprosiło o komentarz rzeczników aktora, ale do czasu publikacji tekstu nie otrzymało odpowiedzi.
Ostatnie role Nicolasa Cage'a. Zobacz zwiastun serialu "Spider-Noir"
W ostatnich latach Nicolas Cage
dodał do swojego CV takie tytuły jak "Świnia
", "Nieznośny ciężar wielkiego talentu
", "Renfield
", "Dream Scenario
", "Surfer
", "Kod zła
" czy "Syn przeznaczenia
". Aktualnie jego filmografię zamyka serial "Spider-Noir
", w którym wciela się w alternatywną wersję Spider-Mana
z czasów Wielkiego Kryzysu. Przypominamy zwiastun: