Konie, sekrety i Julianne Moore. Gleeson w thrillerze dla Apple'a

Domhnall Gleeson w filmie "Brooklyn" (2015)



"Echo Valley" – co wiemy o filmie?

Domhnall Gleeson – najważniejsze role

Ostatnio widziany w serialu Domhnall Gleeson dołącza do Julianne Moore Sydney Sweeney w obsadzie filmu. Projekt, który powstaje dla, napisał twórcaBohaterką filmu będzie Kate Garrett ( Moore ), kobieta, która próbuje przepracować osobistą tragedię. Swój czas spędza na tytułowej farmie, gdzie poświęca się trenowaniu koni. Pewnego dnia na progu zjawia się jej dawno niewidziana córka Clare ( Sweeney ), która jest pokryta czyjąś krwią. Jak daleko posunie się matka, która musi chronić własne dziecko? Gleeson wcieli się w lokalnego kryminalistę imieniem Jackie, który zaburza spokój w życiu Kate za pomocą głęboko skrywanych sekretów o jej rodzinie.Reżyserembędzie Michael Pearce , laureat nagrody BAFTA za film. Jednym z producentów jest Ridley Scott Irlandczyk pochodzący z rodziny aktorów zaczął występować w filmach jeszcze jako nastolatek. Karierę kontynuował jako dorosły, występując m.in. w filmachczy. Dołączył do dwóch filmowych uniwersów: jako Bill Weasley z " Harry’ego Pottera " oraz generał Hux z najnowszej trylogiiW maju premierę będzie miał serial stacji HBO. To opowieść o kulisach afery Watergate, która 50 lat temu wstrząsnęła Stanami Zjednoczonymi. Gleeson wcieli się w postać prawnika Johna Deana, który odegrał kluczową rolę w odkryciu prawdy przez opinię publiczną i oskarżycieli prezydenta Nixona. W obsadzie Woody Harrelson Justin Theroux . Zobaczcie zwiastun: