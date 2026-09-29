Dominic Sessa w kryminalnej odysei. Gwiazdor "Tony'ego" zagra w "Shades of Paradise"

Dominic Sessa, który zachwycił widzów rolą w "Przesileniu zimowym", zagra główną rolę w "Shades of Paradise". To nowy film Westona Razooliego, autora głośnej "Zagadki ognia". Zdjęcia właśnie dobiegły końca w Hiszpanii.
O czym opowie "Shades of Paradise"?
"Shades of Paradise" ma być połączeniem kina przygodowego, kryminału i kina drogi. Historia rozpoczyna się od napadu na jubilera. Jego uczestnicy – czterej drobni przestępcy – szybko przekonują się, że skok będzie miał znacznie poważniejsze konsekwencje, niż zakładali. Zamiast łatwego łupu czeka ich pełna przemocy i zdrad podróż, podczas której sytuacja będzie wymykać się spod kontroli. Weston Razooli
, nie tylko stanął za kamerą, ale i napisał scenariusz filmu. Zdjęcia zrealizował Simone D’Arcangelo
, operator "Osadników
". Twórcy zdecydowali się na tradycyjną taśmę filmową 35 mm.
"Zagadka ognia" – zwiastun
Kogo jeszcze zobaczymy w "Shades of Paradise"? Sessa
nie jest jedyną gwiazdą projektu. W obsadzie znaleźli się również Jack Dylan Grazer
, Naira Lleo
, Najwa Nimri
, Zack Harrod, Teru Castilla Serrano, Romann Berrux, Rhys Mitchell i Stanislav Baretsky.
Producentem jest nominowany do Oscara Andrew Morrison ("The Brutalist
", "Testament Ann Lee
").
Sessa i Razooli łączą siły
Sessa ma przed sobą intensywny okres. W filmie "Tony
" produkcji A24 wciela się w młodego Anthony’ego Bourdaina
. Za kamerą stanął Matt Johnson
, a w obsadzie znaleźli się także Antonio Banderas
, Leo Woodall
i Stavros Halkias
. Aktor wystąpił również w "Tow
" Stephanie Laing
u boku Rose Byrne
. Film miał premierę na Tribeca Film Festival. Jego filmografię uzupełniają "Iluzja 3
" oraz "Co. Za. Radość
".
Najważniejszym punktem kariery Sessy pozostaje jednak "Przesilenie zimowe
" Alexandra Payne’a
. Był to jego debiut na dużym ekranie, a rola Angusa Tully’ego przyniosła mu nominację do BAFTY dla najlepszego aktora drugoplanowego. W 2024 roku Sessa zdobył również nagrody za przełomowy występ podczas Critics Choice Awards i Film Independent Spirit Awards.
Dla Razoolego
"Shades of Paradise" będzie drugim pełnometrażowym filmem. Jego debiutancka "Zagadka ognia
" miała premierę w 2023 roku w sekcji Directors’ Fortnight na festiwalu w Cannes, a następnie trafiła do programu Midnight Madness podczas festiwalu w Toronto. Razooli
był przy nim człowiekiem od niemal wszystkiego – oprócz napisania scenariusza i reżyserii zagrał w filmie, zajął się montażem oraz przygotował kostiumy i rekwizyty.
"Tony" – zobacz zwiastun