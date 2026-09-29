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Dominic Sessa w kryminalnej odysei. Gwiazdor "Tony'ego" zagra w "Shades of Paradise"

Deadline / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Dominic+Sessa+w+kryminalnej+odysei.+Gwiazdor+%22Przesilenia+zimowego%22+zagra+w+%22Shades+of+Paradise%22-168824
Dominic Sessa w kryminalnej odysei. Gwiazdor &quot;Tony'ego&quot; zagra w &quot;Shades of Paradise&quot;
źródło: Getty Images
autor: Dimitrios Kambouris
Dominic Sessa, który zachwycił widzów rolą w "Przesileniu zimowym", zagra główną rolę w "Shades of Paradise". To nowy film Westona Razooliego, autora głośnej "Zagadki ognia". Zdjęcia właśnie dobiegły końca w Hiszpanii.

O czym opowie "Shades of Paradise"?



"Shades of Paradise" ma być połączeniem kina przygodowego, kryminału i kina drogi. Historia rozpoczyna się od napadu na jubilera. Jego uczestnicy – czterej drobni przestępcy – szybko przekonują się, że skok będzie miał znacznie poważniejsze konsekwencje, niż zakładali. Zamiast łatwego łupu czeka ich pełna przemocy i zdrad podróż, podczas której sytuacja będzie wymykać się spod kontroli.

Weston Razooli, nie tylko stanął za kamerą, ale i napisał scenariusz filmu. Zdjęcia zrealizował Simone D’Arcangelo, operator "Osadników". Twórcy zdecydowali się na tradycyjną taśmę filmową 35 mm.

"Zagadka ognia" – zwiastun 

Kogo jeszcze zobaczymy w "Shades of Paradise"?



Sessa nie jest jedyną gwiazdą projektu. W obsadzie znaleźli się również Jack Dylan Grazer, Naira Lleo, Najwa Nimri, Zack Harrod, Teru Castilla Serrano, Romann Berrux, Rhys Mitchell i Stanislav Baretsky. 

Producentem jest nominowany do Oscara Andrew Morrison ("The Brutalist", "Testament Ann Lee"). 

Sessa i Razooli łączą siły



Sessa ma przed sobą intensywny okres. W filmie "Tony" produkcji A24 wciela się w młodego Anthony’ego Bourdaina. Za kamerą stanął Matt Johnson, a w obsadzie znaleźli się także Antonio Banderas, Leo Woodall i Stavros Halkias. Aktor wystąpił również w "Tow" Stephanie Laing u boku Rose Byrne. Film miał premierę na Tribeca Film Festival. Jego filmografię uzupełniają "Iluzja 3" oraz "Co. Za. Radość".

Najważniejszym punktem kariery Sessy pozostaje jednak "Przesilenie zimowe" Alexandra Payne’a. Był to jego debiut na dużym ekranie, a rola Angusa Tully’ego przyniosła mu nominację do BAFTY dla najlepszego aktora drugoplanowego. W 2024 roku Sessa zdobył również nagrody za przełomowy występ podczas Critics Choice Awards i Film Independent Spirit Awards.

Dla Razoolego "Shades of Paradise" będzie drugim pełnometrażowym filmem. Jego debiutancka "Zagadka ognia" miała premierę w 2023 roku w sekcji Directors’ Fortnight na festiwalu w Cannes, a następnie trafiła do programu Midnight Madness podczas festiwalu w Toronto. Razooli był przy nim człowiekiem od niemal wszystkiego – oprócz napisania scenariusza i reżyserii zagrał w filmie, zajął się montażem oraz przygotował kostiumy i rekwizyty.

"Tony" – zobacz zwiastun









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