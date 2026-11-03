Dominic West, John Cleese i Portia de Rossi w komedii "The Reception"

Akcja filmu rozgrywa się w szkockiej posiadłości podczas przyjęcia weselnego, które trwa mimo nieobecności młodej pary. Felix porzuca Victorię przed ołtarzem, a ich rodziny i bliscy muszą opanować ekstrawagancką imprezę, która wymyka się spod kontroli. Podczas gdy goście próbują robić dobrą minę do złej gry, uroczystość zmienia się w serię katastrof, komicznych pomyłek i niespodziewanych związków.
To marzenie reżyserki mieć aktorów tego kalibru, każdego z unikalną prezencją i komediowym instynktem, łączących swoje siły w "The Reception", powiedziała Styler. Tom Stourton i Tom Palmer napisali wściekle zabawną opowieść o tym, co dzieje się, kiedy najbardziej precyzyjny plan nie idzie po myśli. Jestem przeszczęśliwa, obserwując, jak ta wspaniała ekipa przyjmuje chaos, humanizm i humor tego projektu.
"The Palace" – zwiastun
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