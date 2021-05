Donald Glover krytycznie o współczesnym kinie i telewizji

Twórca oraz gwiazda nagradzanego serialu " Atlanta Donald Glover powrócił we wtorek po dłuższej przerwie na Twittera. Artysta pokusił się o diagnozę, dlaczego współczesna telewizja i kino są nudne.- stwierdził Glover Słowa o skasowaniu da się zinterpretować na dwa sposoby. Po pierwsze, Gloverowi mogło chodzić o podejmowaną co sezon w każdej telewizji oraz serwisie streamigowym decyzję o tym, czy dany serial będzie kontynuowany. Werdykt wydaje się zazwyczaj na podstawie wskaźników oglądalności. Produkcje niszowe, kontrowersyjne i trudne w odbiorze mają wówczas mniejsze szanse na przetrwanie w porównaniu z tytułami skierowanymi do masowej publiczności.Aktor mógł nawiązywać również do tak zwanej "kultury unieważniania" - nowoczesnej formy ostracyzmu polegającej na wykluczaniu ze świata publicznego osób, których opinie są niezgodne z obowiązującymi normami. Glover pracuje aktualnie nad trzecim sezonem " Atlanty ". Zdjęcia do nowych odcinków były kręcone m.in. w Londynie, Paryżu i Amsterdamie. Na razie nie wiadomo, kiedy trafią one na mały ekran.